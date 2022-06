HC Dobrogea Sud s-a întărit cu interul dreapta francez Micke Brasseleur

HC Dobrogea Sud îşi continuă campania de achiziţii, iar ultimul transfer perfectat este cel al interului dreapta francez Micke Brasseleur, un handbalist călit în luptele grele din Starligue.În vârstă de 29 de ani, Micke Brasseleur are o experienţă competiţională bogată în puternicul campionat francez, unde va încheia acest sezon cu o medalie de bronz istorică alături de echipa Pays d’Aix Universite Club Handball. O adevărată forţă a naturii - 1,97 metri şi 108 kilograme, Micke Brasseleur vine să întărească linia de 9 metri a echipei constănţene. A mai evoluat în carieră pentru Tremblay, Coburg (Germania), US Ivry, Nimes şi Limoges. A făcut parte din echipa naţională de juniori a Franţei, iar în 2019 a primit şi cetăţenie algeriană, pentru a putea evolua în echipa naţională de seniori a statului african.„Sunt foarte fericit să semnez contractul cu HCDS Constanţa şi sunt foarte nerăbdător să încep viitorul sezon cu noii mei coechipieri şi noul meu club. Deci, ne vom vedea curând! Hai, Constanţa!”, a transmis Micke Brasseleur.Francezul va purta la Constanţa tricoul cu numărul 93. El li se alătură, la capitolul achiziţii, croatului Valentino Ravnic şi tinerilor jucători români Andrei Drăgan şi Vlad Rusu.Aflaţi momentan în vacanţă, „delfinii” se vor reuni, în data de 15 iulie, sub comanda antrenorului George Buricea şi vor pleca apoi într-un cantonament în Slovenia. Primul meci oficial va fi la sfârşitul lunii august, în noua ediţie a Ligii Naţionale, iar în cupele continentale, HC Dobrogea Sud va evolua în EHF European League.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud