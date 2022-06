Handbal / Aurelia Brădeanu, noul director tehnic al Coronei Braşov

Aurelia „Mica” Brădeanu va prelua funcţia de director tehnic al secţiei de handbal al Coronei Braşov, după ce conducerea clubului de sub Tâmpa şi fosta internaţională română au ajuns la un acord.Obiectiv - reclădirea piramidei performanţei, asigurarea continuităţii la echipele de junioare şi readucerea echipei de senioare în Liga Naţională.În vârstă de 43 de ani, Aurelia Brădeanu are la activ 17 turnee finale cu echipa României (6 Campionate Europene, 8 Campionate Mondiale şi 3 ediţii ale Jocurilor Olimpice), deţinând un record în acest sens în handbalul feminin românesc. Este vicecampioană mondială cu echipa României 2005 şi medaliată cu bronz în 2015, are medalie de bronz la Campionatul European din 2012, a devenit campioană europeană de tineret în 1998 şi campioană mondială de tineret în 1999, a câştigat Liga Campionilor în 2016 cu CSM Bucureşti, iar în carieră a jucat şi la echipe precum Oltchim, Rapid, Gyor, Corona Braşov.Are 273 de selecţii în echipa României pentru care a marcat 685 de goluri.A fost desemnată cea mai bună handbalistă a României în 2003 şi 2013.Corona Braşov evoluează în Divizia A şi a ratat anul acesta promovarea în Liga Naţională.Foto: Facebook / Corona Braşov