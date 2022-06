Universitatea "Ovidius", campioană naţională universitară la handbal feminin

Echipa feminină de handbal a Universităţii „Ovidius” din Constanţa a cucerit medalia de aur la Campionatul Naţional Universitar, competiţie desfăşurată, timp de două zile, la Piteşti, unde s-au întrecut opt centre universitare.Echipa constănţeană a fost formată din Mădălina Manolachi, Sonia Seraficeanu, Daria Bucur, Ana-Maria Lopătaru, Ştefania Epureanu, Elena Ichim, Mirabela Coteţ, Andreea Chiricuţă, Claudia Condurache, Sorina Perianu, Diana Şamanţ, Andra Moroianu, Ancuţa Moroianu, Claudia Gheorghe - studente la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, sub coordonarea conf. univ. dr. Florin Cazan şi conf. univ. dr. Adrian Georgescu.„Echipa noastră a fost repartizată în Grupa B, alături de Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, pe care am învins-o cu scorul de 25-18, şi de Universitatea de Vest din Timişoara, pe care am învins-o cu scorul de 24-15”, a precizat prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) Constanţa.Totodată, trei studente au primit şi patru premii speciale: Mirabela Coteţ - „Cel mai bun pivot”; Daria Bucur - „Cel mai bun inter dreapta” şi „Golgheteră”; Sonia Seraficeanu - „Cea mai bună extremă dreaptă”.Ca urmare a obţinerii titlului de campioană naţională universitară, echipa Universităţii „Ovidius” va participa la Jocurile Europene Universitare, care vor avea loc în Polonia, la Lodz, în perioada 23-30 iulie 2022.Foto: Biroul de presă al Universităţii „Ovidius” din Constanţa