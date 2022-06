Achiziţie de marcă! Vicecampionul european Valentino Ravnic a semnat cu HC Dobrogea Sud

Handbal Club Dobrogea Sud continuă seria transferurilor de vară. După ce au fost semnate contractele cu portarul Vlad Rusu (24 de ani, de la CSM Bacău) şi centrul/inter stânga Andrei Drăgan (23 de ani, de la CSM Focşani), conducerea grupării de pe litoral a anunţat încă o achiziţie. Şi ce achiziţie!Astfel, cel de-al treilea jucător care vine să întărească lotul „delfinilor” în vederea noii stagiuni este internaţionalul croat Valentino Ravnic. Vicecampion european în 2020 şi multiplu campion al Croaţiei, noul jucător al HC Dobrogea Sud evoluează pe postul de extremă stânga. Are talie bună - 1,90 metri şi 90 kilograme -, iar la Constanţa va purta tricoul cu numărul 33.În data de 20 iulie, va împlini 27 de ani. În CV-ul său, figurează cinci titluri de campion (2017, 2018, 2019, 2021, 2022) şi cinci Cupe ale Croaţiei (2017, 2018, 2019, 2021, 2022) cucerite cu RK Zagreb, alături de care a bifat şi două prezenţe în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în 2017 şi 2019. De asemenea, a făcut parte din lotul Croaţiei la Campionatul European din 2020 şi are în palmares o medalie de argint cu naţionala ţării sale, iar la Jocurile Mediteraneene din 2018, a urcat pe prima poziţie.După şase sezoane petrecute la Zagreb, Ravnic a decis să vină în România, alegând Constanţa.„Dragi suporteri ai HC Dobrogea Sud, sunt foarte fericit să devin noul membru al echipei voastre. Sper să avem împreună un sezon de succes. Hai, Constanţa!”, a transmis Valentino Ravnic.Aflaţi momentan în vacanţă, „delfinii” se vor reuni, în data de 15 iulie, sub comanda antrenorului George Buricea şi vor pleca apoi într-un cantonament în Slovenia. Primul meci oficial va fi la sfârşitul lunii august, în noua ediţie a Ligii Naţionale, iar în cupele continentale, HC Dobrogea Sud va evolua în EHF European League.XXXCS Dinamo Bucureşti, campioana României la handbal masculin, l-a transferat pe jucătorul egiptean Ali Zein, de la FC Barcelona, campioana en-titre a Europei. Starul african a semnat cu gruparea din Şos. Ştefan cel Mare până în 2024.În vârstă de 31 de ani, Ali Zein evoluează pe postul de inter stânga, însă este un jucător complet, fiind şi un apărător excelent. Şi-a început cariera sportivă în Egipt, la Al Ahly, cu care a câştigat titlul naţional în 2013. Ulterior, a trecut pe la cluburi din Tunisia, Emiratele Arabe Unite, Franţa şi Spania. Transferul la FC Barcelona, din 2021, l-a consacrat definitiv ca jucător de top mondial.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud