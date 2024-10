Din cauza problemelor de sănătate, Ion Țiriac, internat într-un spital din Viena

Ion Țiriac (85 de ani) ar avea probleme de sănătate și ar fi fost internat într-un spital din Viena aseară, titrează gsp.ro.Fostul mare tenismen ar fi trebuit să fie prezent la un eveniment în cursul zilei de miercuri, însă nu s-a prezentat tocmai din cauza acestor probleme de sănătate, potrivit Antena Sport.Problemele de sănătate pe care le are Țiriac nu ar fi unele grave. Starea lui medicală s-ar fi îmbunătățit în ultima perioadă, însă miliardarul și-ar fi dorit să evite orice risc, potrivit sursei citate. Țiriac a mai fost internat în trecut.În 2020, miliardarul a fost internat din cauza faptului că a fost infectat cu coronavirus. 8 zile a stat internat Țiriac, într-o clinică din Germania. Omul de afaceri ar fi luat acest virus în Statele Unite ale AmericiiOmul de afaceri a contractat virusul Sars-CoV-2, dar a ales să țină acest lucru secret până în 2021. Ion Țiriac spunea că a trecut ușor peste infectarea cu virusul, fără a avea simptome, și a mărturisit că s-a imunizat cu serul celor de la Pfizer/BioNTech.„Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel.Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu.Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă (n.r. dozele). L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puțină minte în cap”, spunea miliardarul, pentru ObservatorNews.