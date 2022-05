Competiție în Brazilia: Oficialii unui oraș au construit o statuie a lui Hristos mai înaltă decât cea din Rio

Potrivit Antena3.ro Hristos Protectorul are o înălțime de 43 de metri, în comparație cu statuia din Rio, care are 38 de metri. În ambele cazuri sunt incluse și piedestalele lor.Construită cu beton peste o structură metalică, statuia a fost deja ridicată pe un deal deasupra orașului, dar locația se va deschide publicului abia anul viitor, a declarat Robison Gonzatti, vicepreședintele asociației care a sponsorizat proiectul.”Este cel mai mare Hristos din lume”, a spus el pentru Reuters . Statuia are un punct de observare pentru vizitatori, care pot admira peisajul printr-o fereastră mare în formă de inimă.