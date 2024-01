Dan Negru, afaceri de sute de mii de euro. Câți bani face prezentatorul?

Dan Negru, în vârstă de 52 de ani, este una dintre cele mai active prezențe din televiziune și showbiz. Bineînțeles, cariera sa de succes, cât și activitatea sa de pe rețelele sociale îi aduc vedetei de la Kanal D sume uriașe de bani. Anul trecut, afacerea sa i-a adus un câștig fabulos.Fie că vorbim de afaceri, fie că vorbim de emisiuni TV, Dan Negru pare să reușească să le transforme în adevărate fenomene, astfel că apare întrebarea: câți bani face prezentatorul?Ei bine, extrem de mulți. Bineînțeles, pe lângă că este plătit regește ca prezentator TV, fie că vorbim de Kanal D, fie că vorbim de televiziunile din Republica Moldova, Dan Negru are o singură afacere legată de showbiz - D.N.C. Impact, care se ocupă cu activități de interpretare artistică și spectacole.În ultimul an fiscal, compania a reușit să obțină rezultate financiare impresionante, cifra de afaceri a firmei fiind de peste 2,18 milioane de lei, adică în jur de 440.000 de euro. Conform datelor oficiale ale Ministerului de Finanțe, vedeta a raportat un profit net de peste 1,63 milioane lei, adică în jur de 330.00 de euro. Ceea ce înseamnă o medie lunară de aproape 30.000 de euro, potrivit Fanatik.ro.„Ce să caut eu, mă, în politică”De asemenea, recent, a dezvăluit că a primit propuneri din partea a trei partide politice importante pentru a intra în cursa electorală, însă nu este interesat de o carieră politică, subliniind lipsa lui de interes și dorință în acest sens.„Recunosc că mi se propune candidatura. Dar în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune. Ce să caut eu, mă, în politică? Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică.Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele (la Antena 1, n, red.). Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere. I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, nah!, oameni grei din niște partide.Politica trebuie să se joace la un alt nivel. Să fie oameni pregătiți, ce să facă Negru în politică?! Nu poate oricine, eu chiar cred că asta e o meserie în care trebuie să fii pregătit. Nu poate să vină Negru… Faptul că lumea se uită la ce postez eu, la emisiunile mele, e una. Și alta e să ai încredere în omul ăla. Ce să caut eu la Primărie? Eu nu știu de unde vine apa caldă…Nu intră în calcul pentru mine. Mă amuză povestea asta, oarecum. Fostul meu patron, Dan Voiculescu, mi-a propus. Mi s-a părut amuzant. I-am zis: «Patroane, glumești? E o glumă, facem ceva cu farse, o emisiune nouă, ceva?». Trebuie să existe și în politica asta un pic de bun simț. Oamenii care se bagă trebuie să aibă un pic de decență, un pic de școală, cultură politică… Mie mi se pare degradant pentru viața politică că se vehiculează anumite nume”, a declarat Dan Negru, pentru sursa citată.