Doliu în lumea modei! „Atunci când ești un om minunat, lași multă durere în urma ta!”

Delia Lazăr s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani. Designerul din Câmpina suferise o intervenție complexă pe creier în anul 2022, iar la un an și jumătate de la operație, și-a găsit sfârșitul. Cei care au dat vestea tragică sunt chiar băieții ei.Designerul din Câmpina începuse o nouă viață și totul avea un rost pentru ea. Asta până pe 7 ianuarie, anul acesta, chiar de Sfântul Ioan Botezătorul, când a murit.Cei trei băieți ai ei au făcut tragicul anunț, postând un mesaj trist pe pagina ei de Facebook. Au ținut să explice că moartea a survenit în urma unui moment de neatenție și a stării fizice slăbite pe care Delia Lazăr o avea, după operația pe care o suferise. Chiar dacă trecuse mai bine de un an și jumătate de la intervenție, lucrurile nu intraseră pe făgașul normal pentru creatoarea de modă.„În urma unei operații complexe pe creier în anul 2022 mama noastră a început o nouă viață, însă după o perioadă de recuperare de un an și jumătate un moment de neatenție și o stare fizică slăbită, au dus la o tragedie. Pe această cale ținem să vă anunțăm că draga noastră mamă, ne-a părăsit pe data de 7.01.2024. TE VOM PĂSTRA ÎN INIMILE NOASTRE PENTRU TOTDEAUNA. TE IUBIM MAMA!”, este mesajul emoționant postat de copiii creatoarei de modă.Apropiații Deliei Lazăr sunt devastați de durereCei care au cunoscut-o pe Delia Lazăr au văzut mesajul tulburător postat de cei trei băieți ai ei pe internet și au avut parte de un adevărat șoc. Nimeni nu se aștepta ca designerul să se stingă la vârsta de 42 de ani. A urmat o serie de comentarii răvășitoare, care au început să curgă pe pagina ei de Facebook.„Rămas bun Delia…drum lin…îmbrăcă-i pe îngeri și trimite-i pe Pământ. Deja ne e dor de tine!”, a scris cineva. „Nu pot să cred, Delia Lazăr… Aveai atâtea proiecte, atâtea de dăruit… Înainte de sărbători povesteam împreună, erai atât de fericită și astăzi… Dumnezeu să aline durerea copiilor tăi dragi, să poată depăși această grea încercare! Drum bun către stele, Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a fost alt mesaj trist. „Dumnezeu să aline durerea familie, să poată depăși această grea încercare! Atunci când ești un om minunat, lași multă durere în urma ta!”, a mai scris cineva. „Condoleanțe familiei! A fost un om atât de special, mă bucur că am cunoscut-o și am arătat atât de special în creația ei. Abia așteptam să o revăd pentru o nouă creație. Chiar m-a șocat această veste! Odihnă veșnică, om frumos!”, a fost alt mesaj dureros.