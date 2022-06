De ce este David Popovici atât de bun. Explicația astrologului Cristina Demetrescu

"Devenim ce gândim. Mentalitatea acestui băiat nu are ezitări și totul a plecat de la o afecțiune medicală. Când alți părinți intră in panică, ai lui David Popovici au rămas cu picioarele pe pământ. O lecție de viață despre faptul că nimic nu e întâmplător, despre faptul că sacrificiul primește răsplată, despre muncă, disciplină militărească, despre iubire și vocație.



'Dacă nu îți place ce faci, mai bine faci altceva. Scurt și pe doi. Căile care te duc spre tine nu sunt cele mai prietenoase, dar cu puțină atenție, se rezolvă. Nu sunt al doilea Aleksandr Popov, sunt primul David Popovici". Excelent! Mulți ani Simona Halep se declara fericită ca a ajuns in finala și că o întâlnește pe Serena Williams și greu a trecut de mentalitatea de locul 2. In sport, din păcate pentru efortul multora, doar locul 1 scrie istorie", a scris Cristina Demetrescu pe pagina sa de socializare.







Ministerul Tineretului îl va recompensa pe David Popovici pentru cele două titluri de campion mondial la natație câștigate la Campionatul Mondial de la Budapesta.







David Popovici a devenit dublu campion mondial la Campionatele Mondiale de la Budapesta, desfășurate la Duna Arena și ajuns astfel una dintre cele mai mari revelații din sportul românesc, și nu numai, din ultimii ani. Astrologul Cristina Demetrescu explică ce se află în spatele succesului uriaș al tânărului de doar 17 ani, potrivit Antena3.ro