Descoperire șocantă la bordul unei aeronave! O pasageră a fost găsită moartă. Lumea credea că doarme

Femeia a murit joi seară, în timp ce călătorea de pe aeroportul Heathrow din Londra spre Nisa, însă ceilalți pasageri au observat și au cerut ajutor abia după aterizare. Se pare că femeia, în vârstă de 73 de ani, a suferit un atac de cord în timpul zborului, au declarat reprezentanții aeroportului din Nisa pentru ziarul francez The Connexion, conform Mediafax.



Pasagerii își strângeau bagajele și se aliniau pe culoar pentru a părăsi avionul după aterizare, când și-au dat seama că femeia, despre care credeau că se odihnește, nu mai reacționa.











Nu este prima dată când are loc un astfel de incident. În luna august a acestui an, un pilot a murit la bordul unui zbor de la Miami la Chile, obligându-i pe copiloții săi să aterizeze de urgență în Panama. În ciuda eforturilor depuse de asistentele medicale și de medicii pasagerilor aflați la bord în timpul aterizării, acesta nu a putut fi resuscitat.



Apoi, în iunie, un britanic în vârstă de 25 de ani a murit la bordul unui zbor de la Londra la New York, după ce a suferit un atac de astm, potrivit stiripesurse.ro





