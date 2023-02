Economia UE va evita recesiunea, estimează Comisia Europeană

După expansiunea robustă din prima jumătate a anului 2022, ritmul de creștere al economiei UE a scăzut în al treilea trimestru, însă ușor sub așteptări. În al patrulea trimestru, în pofida șocurilor negative excepționale, economia comunitară a evitat scăderea preconizată în previziunile din toamnă. Rata anuală de creștere pentru 2022 este estimată, în prezent, la 3,5%, atât pentru UE, cât și pentru zona euro, arată un raport al Comisiei Europene.În plus, evoluțiile favorabile înregistrate au dus la îmbunătățirea perspectivelor de creștere pentru anul 2023. Diversificarea continuă a surselor de aprovizionare și o scădere bruscă a consumului au făcut ca nivelurile stocurilor de gaz să fie peste media sezonieră din ultimii ani, în timp ce prețurile angro ale gazelor au scăzut cu mult sub nivelurile din perioada anterioară războiului din Ucraina.În plus, piața forței de muncă din UE a continuat să înregistreze rezultate foarte bune, rata șomajului rămânând la cel mai scăzut nivel istoric (6,1%) până la sfârșitul anului 2022.Încrederea se îmbunătățește, iar sondajele din luna ianuarie sugerează că activitatea economică va evita o contracție în primul trimestru al anului 2023.Cu toate acestea, statele UE întâmpină, în continuare, dificultăți majore. Consumatorii și întreprinderile continuă să se confrunte cu costurile ridicate ale energiei, iar inflația de bază (inflația totală, excluzând energia și alimentele neprelucrate) a continuat să crească în ianuarie 2023, erodând și mai mult puterea de cumpărare a gospodăriilor. Pe măsură ce presiunile inflaționiste persistă, se preconizează că înăsprirea politicii monetare va continua, afectând activitatea întreprinderilor și investițiile.Potrivit previziunilor intermediare din iarnă ale Comisiei Europene, creșterea economică preconizată pentru anul 2023 va fi de 0,8% în UE și de 0,9% în zona euro, cu 0,5% și, respectiv 0,6%, mai mare decât în previziunile din toamnă. Rata de creștere pentru 2024 rămâne neschimbată, situându-se la 1,6% pentru UE și la 1,5% pentru zona euro. Până la sfârșitul perioadei analizate în previziuni, se preconizează că volumul producției va fi cu aproape 1% mai mare decât cel estimat în previziunile din toamnă.După ce a atins un maxim istoric de 10,6% în luna octombrie 2022, inflația a scăzut. Estimarea din ianuarie 2023 a coborât la 8,5% pentru zona euro. Scăderea a fost determinată în principal de diminuarea prețurilor la energie, în timp ce inflația de bază nu a atins încă nivelul maxim.Se preconizează că, în UE, inflația totală va scădea de la 9,2%, în 2022, la 6,4%, în 2023, și la 2,8%, în 2024. În zona euro, se va reduce astfel: de la 8,4%, în 2022, la 5,6%, în 2023, și la 2,5%, în 2024.