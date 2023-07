ICAR TOURS aduce visul american mai aproape de constănțean. Un circuit-amintire pentru o viață (I)

Dacă deja pentru vacanța de vară constănțenii și-au stabilit destinațiile de vacanță, de această dată vă aducem în atenție o călătorie care s-ar putea încadra la categoria „vis împlinit”. Pentru că ce poate fi mai exclusivist decât un circuit de peste două săptămâni în vestul Americii, ce include un sejur în Hawaii.Circuitul în vestul Americii debutează pe 20.11.2023. Întâlnire cu însoțitorul de grup la Aeroportul Henri Coandă Otopeni la ora 03:30, pentru îmbarcare pe zborul Companiei Air France cu destinația Paris. Decolare la ora 06:00 și aterizare la Paris la ora locală 08:25. Decolare spre San Francisco la ora 10:30. Aterizare în San Francisco la ora locală 13:15. După efectuarea formalităților vamale, întâlnire cu ghidul local și transfer la hotel. Bun venit în al patrulea cel mai mare oraș din California, capitală financiară a coastei de vest și o poartă de importanță majoră spre Pacific. Timp liber la dispoziție în San Francisco și acomodare la fusul orar. Cazare la Hotel Caza 4* sau similar San Francisco.Ziua 02 – 21.11.2023 San FranciscoDupă micul dejun vom pleca într-un tur al cosmopolitului oraș San Francisco. San Francisco este unul din cele mai fotografiate și filmate metropole din lume, un mix între istorie și modernismul sofisticat. Construit pe mai multe coline, orașul este o bijuterie a golfului de la poalele munților. Punctele de interes pe care le vei vizită sunt: cartierul financiar Union Square, cel mai animat cartier din întregul San Francisco ce cuprinde hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, galerii de artă și cluburi de noapte. Chinatown este un punct de interes în San Francisco, fiind cel mai mare Chinatown din afară Asiei, dar și cel mai vechi de acest gen din America de Nord. Vei traversa apoi celebrul pod Golden Gate, pentru a ajunge în micuțul orășel Sausalito dincolo de golf, pentru a realiza cele mai frumoase poze. Opțional puteți face o croazieră în Golful San Francisco vizitarea Insulei Alcatraz celebra închisoare de maximă Securitate. Cazare la Hotel Caza 4* sau similar San Francisco.Ziua 03 – 22.11.2023 San Francisco - HonoluluTransfer la aeroport pentru zborul companiei Hawaiian Airlines către Honolulu, capitală Insulei Oahu din Arhipelagul Hawaiian. Decolare la ora locală 08:00 și aterizare la ora locala11:40. Insula Oahu, unde nisipurile aurii ale plajelor sunt în prezent celebre în întreaga lume, fascinează prin melanjul atmosferei moderne, de capitală americană, cu satele și plajele sălbatice, unde timpul parcă s-a oprit în loc. După efectuarea formalităților vamale, întâlnire cu ghidul local și transfer la hotel. Timp liber la dispoziție în Waikiki. Cazare la Hotel Park Shore 4* sau similar Waikiki.Ziua 04-07 – 23-26.11.2023 Honolulu – Insula OahuTimp liber la dispoziție, pentru plajă, relaxare, cumpărături, vizite individuale în Oahu, insula cea mai celebra și cea mai diversă din punct de vedere al atracțiilor din tot arhipelagul, o îmbinare între atracții culturale, istorice, entertainment și bineînțeles peisaje naturale spectaculoase. Aici se află și capitală arhipelagului, Honolulu, dar și cea mai celebra destinație de plajă din Hawaii, Plajă Waikiki. Recomandăm de vizitat : Pearl Harbor, Diamond Head și turul insulei. Opțional recomandăm să va distrați alături de localnici la o Seară Hawaiană. Cazare la Hotel Park Shore 4* sau similar Waikiki.Ziua 08 – 27.11.2023 Honolulu – Las VegasMic dejun, eliberarea camerelor și apoi timp liber la dispoziție până la transferul la aeroport pentru plecarea spre Las Vegas cu compania Hawaiian Airlines, decolare la ora locală 23:20 și aterizare la ora locală 07:05(+1).Ziua 09 – 28.11.2023 Las VegasDupă efectuarea formalităților vamale, întâlnire cu ghidul local și transfer la hotel. Timp liber la dispoziție și opțional Tur Las Vegas by night (la cerere aprox 60 euro), un prilej de a admira celebrele fântâni de la Bellagio, arteră pricipala "The Strip”, spectacolul de lumini din centrul Las Vegas-ului. Seară este momentul de vârf, în special în Fremont Street, unde se îmbină armonios exploziile de sunet și lumina. Cazare la Treasure Island Hotel & Casino 4* sau similar Las Vegas.Ziua 10 – 29.11.2023 Las Vegas – Marele CanionMic dejun. Timp liber la dispoziție sau opțional dimineață devreme pornim spre Marele Canion, un fenomen geologic superb și unul dintre cele mai importante puncte ale călătoriei noastre. Ne începem expediția cu o plimbare de-a lungul Marginii Vestice a Canionului pentru a vedea una dintre cele mai frumoase și uimitoare minuni ale lumii. Marele Canion este rezultatul remarcabil a milioane de ani de eroziune datorată vântului și apelor, timp în care Mama Natură a sculptat desavarsindu-și opera, o întindere nesfârșita de forme, culori și umbre de nepătruns. ( excursie opțională). Cazare la Treasure Island Hotel & Casino 4* sau similar Las Vegas.Ziua 11 – 30.11.2023 Las VegasMic dejun. Tur de oraș Las Vegas numit pe drept cuvânt și Capitală mondială a distracției, este recunoscut pentru dependență de distracție pe care o provoacă jocurile de noroc, în cele mai reprezentative cazinouri precum The Mirage, The Wynn și The Bellagio. Las Vegas este mult mai mult decât un oraș, este un spectacol non stop. După-amiază liberă pentru descoperirea orașului împreună cu însoțitorul de grup. Seară este momentul oportun pentru a descoperi pe cont propriu lumea fascinantă a celebrelor cazinouri din Las Vegas dar și pentru a participa la unul dintre numeroasele specatcole care au loc aici. Cazare la Treasure Island Hotel & Casino 4* sau similar Las Vegas.Ziua 12 – 01.12.2023 Las Vegas – Los AngelesMic dejun. Pornim la drum și ne oprim în Barstow pentru o sesiune de shopping (aproximativ 4 ore) după care ne continuăm drumul spre Los Angeles, Orașul Îngerilor, unul dintre cele mai dinamice orașe din lume, aflat într-un proces continuu de dezvoltare și extindere a posibilităților. Los Angeles reprezintă una dintre cele mai mari atracții pentru turiștii care vizitează Statele Unite ale Americii, printre cele mai importante atracții se află Civic Center, cel mai mare complex de clădiri guvernamentale ale Statelor Unite, după cel din Washington. Seară, timp liber la dispoziție. Cazare la Westin Bonaventure 4* sau similar Los Angeles.Ziua 13 – 02.12.2023 Los Angeles – Hollywood - Beverly Hills – Santa MonicaMic dejun. Dimineața vom face un tur panoramic în Downtown, cartierul central din Los Angeles, cu ameţitorii zgârie-nori și apoi vom porni spre explorarea Beverly Hills-ului și Hollywood-ului, unele dintre destinațiile de lux de top ale LA-ului, unde vom face un stop fotografic și continuăm către Santa Monica, care se numără printre primele 10 orașe de pe plajă din lume. Întoarcere la hotel în Los Angeles. Cazare la Westin Bonaventure 4* sau similar Los Angeles.Ziua 14 - 03.12.2023 Los Angeles - Universal StudiosMic dejun. Zi liberă la dispoziție în Los Angeles–orașul care reprezintă destinația de vis a turiștilor care vin aici, în căutarea faimei și a norocului, sau doar pentru o experiență de viață. Orașul este un amalgam de zone, fiecare cu specificul sau cultural, din punct de vedere istoric, sudul Los Angelesului, preponderent afro-american, devine încet dar sigur unul latin. Opțional, vizită la studiourile Universal Studios, cele mai mari studiouri de film din lume. Mai întâi ne îmbarcăm în tramvaiul cu care vom face turul studiourilor, pentru a descoperi platourile de filmare ale celebrelor producții Jurassic Park, War of the worlds sau Desperate Housewives. Apoi luăm parte la o scurtă prezentare a marilor momente de la Hollywood și învățăm câte puțîn din secretele efectelor speciale folosite în filme. Seară, timp liber la dispoziție în Los Angeles. Cazare la Westin Bonaventure 4* sau similar Los Angeles.Ziua 15 – 04.12.2023 Los Angeles – San DiegoMic dejun. Pornim într-o excursie de o zi în fascinantul San Diego, orașul cu o climă perfectă tot timpul anului, cu plaje întinse, faimoase pentru surfing, și golfuri spectaculoase, cu portul său mereu aglomerat de ambarcațiuni de tot felul, cu cartiere istorice și cu o grădină zoologică apreciată în lumea întreagă. Nu mai spunem de mâncarea mexicană, care este la ea acasă, aici, la granița cu Mexicul, sau de atmosfera cool și de viața de noapte agitată din Gaslamp Quarter. Cazare la Westin Bonaventure 4* sau similar Los Angeles.Ziua 16-17 – 05-06.12.2023 Los Angeles–BucureștiMic dejun. Dimineață timp liber la dispoziție în Los Angeles pentru cumpărături. După eliberarea camerelor, transfer la aeroportul din Los Angeles pentru îmbarcare pe zborul Companiei Air France AF069 cu destinația Paris. Decolare la ora 18:25 și aterizare la Paris la ora 14:10 a două zi. La ora 19:30 îmbarcare pe zborul AF1088 cu destinația București. Aterizare la București la ora locală 23:20.Servicii incluse:• Bilet de avion București – San Francisco, via Paris, Compania Air France• Bilet de avion Los Angeles – București, via Amsterdam/Paris, Compania KLM/Air France• Bilet de avion San Francisco – Honolulu, Compania Hawaiian Airlines• Bilet de avion Honolulu – Las Vegas, Compania Hawaiian Airlines• Taxele de aeroport & combustibil (se pot modifică până la data emiterii biletelor în funcție de evoluția prețului petrolului)• Cazare 14 nopți cu mic dejun inclus astfel:§ 2 nopți la San Francisco, Hotel Caza 4* sau similar§ 5 nopți la Honolulu, Insula Oahu, Hotel Park Shore 4* sau similar§ 3 nopți la Las Vegas, Treasure Island Hotel & Casino 4* sau similar§ 4 nopți la Los Angeles, Hotel Westin Bonaventure 4* sau similar• Transferuri aeroport – hotel – aeroport• Transport cu autocar local cu aer condiționat conform itinerariului• PACHET DE EXCURSII ȘI TURURI INCLUSE:§ Tur de oraș San Francisco§ Tur de oraș Las Vegas§ Tur de oraș Los Angeles§ Excursie la Hollywood - Beverly Hills – Santa Monica§ Excursie de o zi San Diego• Ghid la tururile de oraș pe parcursul circuitului• Însoțitor român de grupPentru relații suplimentare vă puteți adresa agențiilor Icar Tours:????Constanța, tel. 0241.553790, email: constanta@icar.ro, Bdul Tomis 130, la intersecția Capitol????Mangalia, tel. 0241.753.232, email mangalia@icar.ro, vizavi de Muzeul de Arheologie Callatis????Medgidia, tel. 0241.813.070, email medgidia@icar.ro, în Piațeta Decebal