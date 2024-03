La 92 de ani, miliardarul Rupert Murdoch se căsătorește cu soacra lui Roman Abramovich

Invitaţiile la nunta lui Murdoch, care va avea loc la Moraga, via şi reşedinţa sa din California, au fost deja trimise, relatează The New York Times.



Murdoch a întâlnit-o pe Zhukova la o reuniune de familie extinsă. Fiica ei în vârstă de 42 de ani, Dasha Zhukova, este o colecţionară de artă şi filantroapă care a fost căsătorită anterior cu oligarhul rus Roman Abramovich.







Noua logodnică a lui Murdoch a lucrat ca specialist molecular în diabet la Universitatea din California, în Los Angeles. Zhukova, care are origini din Rusia şi a descris, la un moment dat, familia sa ca făcând parte din ”intelectualitatea obişnuită, normală din Moscova”. Ea a mai fost căsătorită cu Alexander Zhukov, un miliardar ruso-britanic cu investiţii în energie.



Ultima soţie a lui Murdoch este fostul supermodel Jerry Hall, de care a divorţat în 2022. Celelalte foste soţii ale sale sunt Wendi Deng, Anna Murdoch Mann şi Patricia Booker. El are şase copii.

