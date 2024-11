Loredana șochează din nou! Comentarii dure la adresa cântăreței

În urmă cu câteva ore, Loredana Groza (54 ani) a postat pe contul de Instagram două fotografii surprinse într-o baie, însoțite de mesajul „B*tches, faceți loc că începe show-ul”.Imediat au apărut și comentariile. O admiratoare i-a sărit în apărare: „S-a dus naibii si Instagramu’. Mă gândeam ca doar pe Facebook te dor ochii de la comentarii, dar și aici e ceva… Stați vă rog eu în banca voastră pentru că sunteți ceva de speriat, serios. Ce mai contează că este una dintre cele bune voci din România, că mai este și compozitoare, femeie de afaceri, actriță, dansatoare, autoare și jurată? Ați fost vreodată la vreun concert sau petrecere privată unde a cântat ea?! Sigur nu! Voi stați să comentați de felul în care arată (ce-mi mai doresc să arăt așa la vârsta ei) sau de filtrele pe care le folosește. De fapt nu scrietj voi mesajele, răutatea din voi o face. Este o regulă nescrisă, atunci când nu-ți place o postare este mai bine să treci peste, decât să lași un comentariu de genul pe care-l lăsați voi”.Și a venit și replica „Eu sunt de acord cu tine! Am fost la concertele ei, dar, cred că are o problemă la cap, cu acest dezbrăcat. Îmi pare că ar vrea să demonstreze că ea nu îmbătrânește. Toate se fac la timpul lor și în limita bunului simț, dacă tot zice «a rămas tot ea». Plus de asta se vede de la o poștă ca folosește filtre. Eu am văzut-o în realitate și este foarte diferită, Nu arată bine deloc. Probabil și oamenii despre asta vor să spună, dar spun mai din topor”.