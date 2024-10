Lucrurile au degenerat la Piața Unirii. Dosar penal după o bătaie între polițiștii locali

„Cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la vatămarea unor persoane, în zona Unirii din municipiul București, Serviciul de Informare și Relații Publice, din cadrul Poliției Capitalei, este abilitat să comunice următoarele:

Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet.

La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate.

În continuare, la fața locului, rămân echipaje de polițiștii și jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competență”, a transmis Poliția Capitalei.

Reprezentanții Poliției Locale București ar fi atins cu buldozerul un polițist de la Primăria Sectorului 4, care apără gardul instalat la Piața Unirii. La fața locului au sosit între timp reprezentanții Jandarmeriei și ai Poliției Naționale.

Între timp Jandarmeria și Poliția națională au intervenit între reprezentanții Poliției Sector 4 și Poliției locale de la Primăria București. Cele două instituţii au transmis că, totodată, dacă vor fi sesizate fapte de natură penală sau contravenţională, se vor dispune măsuri în consecinţă.

”Poliţia Capitalei şi Jandarmeria Capitalei asigură măsuri de ordine şi siguranţă publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului. De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieşit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanţa de judecată este competentă a soluţiona situaţia”, au transmis, luni seară, Poliţia Capitalei şi Jandarmeria.

Contextul scandalului: de la ce a început și cum a evoluat?

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a anunțat luni că au început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii. El a precizat că lucrările se derulează într-un spațiu deja securizat și nu vor afecta circulația rutieră sau pietonală.

„Punem în siguranță centrul Capitalei! De la ora 00.00, am început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii, placa de beton veche de aproape 100 de ani, analizată de experți și declarată un pericol public”, scrie pe Facebook Daniel Băluță.

Acesta l-a acuzat de mai multe ori pe Nicușor Dan că a blocat lucrările, în ciuda stării avansate de degradare a structurii.

Primarul Capitalei a negat în repetate rânduri că situația de la Piața Unirii este atât de gravă precum afirmă Daniel Băluță.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a revenit luni seară în zona Unirii şi a anunţat că a emis o dispoziţie de primar pentru desfinţarea construcţiilor Primăriei Sectorului 4. La faţa locului, un buldozer încearcă să dărâme gardul cu care este încercuită zona, însă mai mulţi angajaţi ai Primărie Sectorului 4 s-au poziţionat în faţa utilajului şi nu îl lasă să treacă. În zonă a ajuns şi o ambulanţă.

El solicită intervenția Poliției.

„Eu am venit cu o dispoziție legală și am solicitat sprijinul Poliției Naționale”, a spus Nicușor Dan.

„Noi avem o singură problemă aici. Avem un teren care ne aparține și pe care s-au instalat niște cetățeni. I-am solicuitat să plece, n-au vrut. Am crezut la ora două când ne-am dus la poliția națională, am crezut că ei vor fi în stare să se uite la niște acte, să spună cine are dreptate, am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei și am emis această dispoziție de demolare, pe care acum așteptăm ca Poliția națională să ne ajute să o punem în aplicare”, a declarat primarul general.

