O, brad frumos, dar scump! Comercianții se plâng că vânzările sunt mici la pomii naturali pentru Crăciun

În cursul zilei de ieri, am întâlnit un astfel de comerciant, care îi vindea în vecinătatea Poştei. Comparativ cu anii trecuţi, a precizat acesta, vânzările merg foarte prost. „Nu am vândut prea mulţi pomi anul acesta. Îi scoatem din maşină dimineaţa, la prima oră şi îi ţinem până seara, dar nu prea avem cumpărători”, a precizat bărbatul. Din păcate, a adăugat el, afacerea merge tot mai prost de la un an la altul. Pe de altă parte, am întrebat oamenii din zonă de ce nu mai iau brazi. „Bineînţeles că vrem un brad în casă, doar avem copii, dar aceasta nu este o misiune tocmai ușoară, pentru că preţurile pentru un brad micuț încep de la 150 de lei. Cât mai dai pe globuleţe, pe beteală, cadouri, te ajunge 1.000 de lei un brad”, ne-a declarat Elena P.











„Brazii sunt foarte frumoşi, dar nu ştiu dacă sunt dispus să dau atâţia bani pe el”, a adăugat Viorel R. Pe de altă parte, au spus oamenii, se gândesc să achiziţioneze un pom artificial de Crăciun, din magazin, pentru că au observat că sunt mai ieftini și îl au și mai mulți ani.











La momentul actual, la marile magazine de bricolaj din Constanţa, dar şi la hipermarketuri, preţurile afişate sunt mai mici, iar brazii au coroana la fel de bogată. Aici, un brad natural tăiat de 170-210 cm costă 89 lei sau 275 lei, unul cu 450 de leduri - 1.148 lei, brad artificial cu vârfuri ninse - 578 lei, brad natural în ghiveci, 40-50 cm - 71 lei, brad din fibră optică - 159 lei, 329 lei, 578 lei, 789 lei.





Tradiţia spune că nu există Crăciun fără un brad în casă. Copiii sunt fermecaţi de brad, de globuleţe, de frumoasa beteală ce îl decorează, de absolut tot ce îl înconjoară. Din păcate, preţurile mari, între 150 de lei şi 350 de lei, îi cam ţin pe constănţeni la distanţă. Oamenii vin, se uită şi pleacă, pentru că nu sunt dispuşi să dea atâţia bani pe un brad, pe care îl ţin în casă aproximativ două săptămâni. Piaţa Tomis 3 este unul dintre locurile în care se adunau mereu cei mai mulţi comercianţi de pomi de Crăciun. Unii brazi erau din import, alţii - aduşi din ţara noastră, dar apreciaţi pentru că au coroanele bogate.