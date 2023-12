Ciolacu despre scandalul pensiilor din Pilonul II: În absența mea ministrul Finanțelor nu s-a plictisit

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că datele PIB pe trimestrul 3 arată "o creștere solidă" și un avans cu care "România a ajuns pe locul 3 în Europa". El a făcut referire și la anunțul lui Marcel Boloș că guvernul nu va amâna creșterea contribuției la Pilonul II de pensii: "Ministrul Finanțelor nu s-a plictisit în absența mea."







"Am observat că, în absența mea, domnul ministru al Finanțelor nu s-a plictisit, a trebuit să dezmintă iar presupuse măsuri fiscale care nu există pentru 2024. Ceea ce există însă în realitate sunt datele privind creșterea PIB pe primele 9 luni din acest an. Avem un avans de 2,2% cu care suntem pe locul al treilea în Europa. Creșterea pe trimestrul 3 a fost solidă și susținută în continuare de investițiile publice majore. De aceea, și astăzi vom suplimenta fondurile Ministerului Dezvoltării, cât pentru a permite finalizarea tuturor investițiilor prevăzute în acest an", a declarat Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern.







Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat într-un mesaj publicat pe Facebook, că guvernul nu va amâna creșterea contribuției la Pilonul II de pensii.







„Toate aceste speculații și zvonuri nu ne aduc niciun beneficiu”, spune ministrul, după ce Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România a reacționat joi la un proiect de Ordonanță de Urgență care prevedea amânarea până în 2026 a creșterii contribuției la Pilonul II de la 3,75% la 4,75% până în 2026 în loc de aplicarea acesteia de la 1 ianuarie 2024, conform legislației în vigoare și PNRR.







Marcel Boloș preciza însă, că „problema sustenabilității deficitului rămâne deschisă și implică identificarea unor soluții care să fie cuprinse în strategia fiscal-bugetară.”