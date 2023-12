Turcan: Am dispus controale privind restaurarea Bojdeucii lui Creangă. Subiectul a fost politizat excesiv

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că subiectul privitor la modul în care a fost restaurată Bojdeuca lui Ion Creangă a fost "politizat excesiv" şi nu doreşte să comenteze ca ministru pe această temă, subliniind că a dispus, deja, controale la acest obiectiv cultural.







Raluca Turcan a fost întrebată, vineri, într-un briefing de presă la Palatul Victoria, care este opinia sa în privinţa modului în care s-a realizat restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă.







"O să fac o clarificare care aş vrea să rămână pentru tot mandatul meu, şi anume un ministru al Culturii nu are sarcina să-şi dea cu părerea despre conţinutul unor expoziţii, modul în care sunt reabilitate anumite proiecte de investiţii. Pot să am o opinie personală, însă dumneavoastră mă întrebaţi ca ministru al Culturii şi de aceea, ca ministru al Culturii, vă menţionez că am demarat o anchetă pe două paliere: o dată pe partea administrativă, prin Corpul de Control al ministerului, şi în acelaşi timp o anchetă prin Institutul Naţional al Patrimoniului, pentru partea de calitate artistică. În momentul în care aceste două rapoarte vor fi finalizate, vi le voi prezenta. În acelaşi timp, nu pot să nu observ două lucruri: unul de înţeles, de suflet, de decenţă, şi anume că oamenii chiar sunt preocupaţi de modul în care se presupune că s-a intervenit asupra unui obiectiv de patrimoniu identitar pentru noi; în acelaşi timp, am observat şi o politizare excesivă a acestui subiect şi eu, ca ministru al Culturii, nu doresc să intru în dispute politice", a afirmat Turcan.







Pe 20 noiembrie, ministrul Culturii a solicitat Corpului de control verificarea legalităţii avizului pentru intervenţia realizată la Bojdeuca scriitorului Ion Creangă. De asemenea, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Institutul Naţional pentru Patrimoniu au fost solicitate să se pronunţe asupra calităţii lucrărilor.







Mai multe voci au criticat, atât în mediul online, cât şi în spaţiul public, faptul că proiectul reabilitării Bojdeucii din Ţicău nu a păstrat aspectul simplu, ţărănesc, al casei în care a locuit pentru o perioadă scriitorul Ion Creangă şi care l-a găzduit pentru o vreme şi pe poetul Mihai Eminescu.