Ciolacu: Nu sunt probleme legate de plata salariilor şi pensiilor

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, sâmbătă, că statul nu are probleme de "incapacitate de plată", respectiv referitor la plata pensiilor şi a salariilor, subliniind că la Ministerul Finanţelor este "un buffer" de aproape 12 miliarde de lei, scrie Agerpres.El a răspuns astfel după ce a fost întrebat de presă, la finalul şedinţei BPN al PSD de la sediul partidului, dacă există posibilitatea "să fie suspendate plăţile, aşa cum spunea ministrul (Finanţelor n.red.) Marcel Boloş într-o şedinţă a coaliţiei"."Avem un buffer de aproape 12 miliarde la Finanţe. Nu avem probleme de incapacitate de plată, de nimic. Noi avem o singură problemă, de a ne încadra într-un deficit, unde avem de închis cu Comisia, să vedem cheltuielile directe şi indirecte în ceea ce priveşte Ucraina. De la, repet, de la amenda de 0,5 % am pornit. Acel moment este depăşit. România nu va fi amendată cu 0,5% din PIB, pentru că în eventualitatea în care depăşeşte deficitul, nu sunt... Lucrurile sunt sub control. Mă bucur că domnul ministru e atât de aplicat, de nici nu poate dormi noaptea. Repet, e un om foarte responsabil, dar nu sunt, lucrurile nu sunt critice. Nu avem probleme de salarii, de pensii, dimpotrivă", a declarat Marcel Ciolacu.