Mai merită să-ți cumperi un laptop din gama Lenovo ThinkPad?

Lenovo este o companie chinezească și unul dintre cei mai mari producători de electronice de larg consum, inclusiv produse precum computere personale (desktop și laptopuri), tablete, monitoare, periferice de computer și smartphone-uri, printre multe altele.În 2005, au achiziționat divizia de calculatoare personale a IBM, de unde au apărut liniile de calculatoare Lenovo ThinkPad și ThinkCentre. Gama actuală de laptopuri Lenovo este vastă și include mărci populare precum IdeaPad, Legion, Yoga și Lenovo Thinkpad, Laptopurile Lenovo sunt adesea printre cele mai bune modele pe care le poți cumpăra, indiferent dacă ești în căutarea unui Chromebook ieftin sau a unei stații de lucru mobilă premium.Având în vedere că deja gama Lenovo ThinkPad se produce de o bună perioadă de timp, apare întrebarea: mai merită această gamă atenție din partea utilizatorilor?Iată cel mai bun model din gamă și ce alt înlocuitor de la același brand îi poți găsi:Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (2021)Cel mai bun laptop Lenovo este Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (2021), o stație de lucru Windows mobilă. Are o putere foarte mare, care face față sarcinilor solicitante și oferă o experiență generală excelentă pentru utilizator. Are un ecran mare de 16 inchi, potrivit pentru multitasking, o tastatură confortabilă pe care poți tasta toată ziua și un touchpad receptiv cu butoane dedicate.Este disponibil cu procesoare Intel Core i7 și i9 din seria H din a 11-a generație și diverse plăci grafice dedicate NVIDIA, până la un RTX A5000 sau GeForce RTX 3080 puternic. Poți obține până la 64 GB de memorie și 2 TB de stocare. În plus, memoria RAM și SSD-ul pot fi înlocuite de utilizator, astfel încât să poți obține mai întâi o configurație mai ieftină și să o actualizezi ulterior.În ceea ce privește afișajul, ai opțiuni QHD și 4k. Alegerea va depinde de luminozitatea naturală de care dispui în spațiul în care lucrezi.Deși este disponibil cu componente interne puternice, acest laptop nu este prea voluminos, deci este încă relativ portabil. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea laptopurilor cu o placă grafică dedicată, bateria durează doar puțin peste o oră atunci când îndeplinesc sarcini solicitante. Poți încărca laptopul prin portul USB-C, dar nu se va încărca la fel de repede ca atunci când este conectat adaptorul de alimentare cu mufă, iar bateria chiar se va descărca dacă utilizezi laptopul simultan.Ai multe porturi, inclusiv două USB A, două USB-C/Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 și un cititor de carduri SD. Pentru biometrie, are atât un cititor de amprentă, cât și o cameră IR pentru recunoașterea facială. În cele din urmă, ecranul tactil 4k acceptă introducerea creionului, dar trebuie să cumperi stylus-ul separat.Lenovo Yoga 9i 14 (2021)Dacă ai nevoie doar să efectuezi sarcini ușoare de productivitate, cum ar fi procesarea textului, navigarea pe web și redarea videoclipurilor, un ultraportabil ar putea fi mai potrivit.Yoga 9i 14 (2021) este un dispozitiv 2 în 1 elegant, robust și portabil. Are un afișaj clar și luminos, o tastatură spațioasă și tactilă și un touchpad mic, dar receptiv. Ecranul acceptă introducerea stiloului și vine cu un stylus bazat pe Wacom AES.Stylus-ul are 4096 de niveluri de sensibilitate la presiune, dar nu acceptă înclinarea, deci este mai mult pentru luarea de note decât pentru desenul propriu-zis. Din punct de vedere al specificațiilor, poți alege între un Intel Core i5 din a 11-a generație (numai modelul Mica) sau i7 și până la 16 GB de RAM și 1TB de stocare. Selecția de porturi este și ea bună. Practic, ai un port USB A și două porturi USB-C cu suport Thunderbolt 4, permițându-ți să transferi rapid fișiere și să conectezi până la două ecrane 4k cu un singur cablu.Nu există o cameră IR pentru recunoașterea facială, dar ai un senzor de amprentă. Un lucru de remarcat este că există unele diferențe de design și caracteristici între modelele Mica și Shadow Black, așa că aruncă o privire peste ambele variante pentru a vedea toate detaliile.