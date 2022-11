eMAG vinde 100 de mașini de Black Friday. Delia și Andi Moisescu s-au ascuns printre oferte

eMAG vinde 100 de mașini de Black Friday. Cu mai puțin de 24 de ore înainte de eveniment, eMAG dezvăluie alte produse dintre cele peste 1,5 milioane de oferte, dintre care 69% la cel mai mic preț din an, printre care 100 de maşini, 15 dintre ele fiind electrice: Lexus UX, BMWi3S, VolvoXC40 Recharge, BMW IX Xdrive40, Ford Mustang Mach-E. Clienții pot alege una dintre următoarele mărci auto: Ford, BMW, Mustang, Volvo, Mini, Skoda, Volkswagen, Lexus, Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati. Din ofertă mai face parte și un velier Dufour 390 GL.













eMAG le aduce clienților săi, ca în fiecare an de Black Friday, numeroase surprize și oferte speciale, astfel încât oricine să poată cumpăra orice are nevoie, vineri pe 11 noiembrie. Celebra platformă de comerţ online are deja disponibile 100 de mașini, 15 motociclete, cinci autorulote, o barcă cu motor și un velier, care vor beneficia de reducere de până la 24%, pottrivit RomâniaTV