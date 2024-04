Medicament retras de pe piaţă: "Nu avea niciun efect!"

Amylyx Pharmaceuticals, producătorul tratamentului Relyvrio pentru scleroza laterală amiotrofică (SLA), a anunțat că retrage medicamentul de pe piață din cauza lipsei de eficacitate.



Această decizie a fost luată în urma unui studiu clinic amplu care nu a produs dovezi că tratamentul ar fi funcționat.



Medicamentul, cunoscut sub numele de Relyvrio în Statele Unite și sub numele de Albrioza în Canada, a fost aprobat de Food and Drug Administration (FDA) în septembrie 2022, deși agenția a concluzionat că nu există suficiente dovezi că acesta ar putea îmbunătăți speranța de viață sau să încetinească progresia bolii.

Bolnavii au nevoie de tratamente sigure și eficiente și îşi pun speranţele în cercetările făcute de industria farma. Există şi momente în care un medicament scump şi lansat pe piaţă are efect zero. Ultimul exemplu vine din Statele Unite.