Ministrul rus al apărării: „Relaţiile ruso-britanice se apropie de zero”

„Din păcate, nivelul colaborării noastre este aproape zero şi în curând va trece sub zero, devenind negativ, ceea ce nu este tocmai de dorit”, a declarat Şoigu.





Acesta a făcut apel de asemenea la occidentali să nu mai „îndoape” Ucraina cu arme, Londra fiind unul dintre furnizori.





„Am vrea astfel să propunem să contribuim la scăderea tensiunilor şi la încetarea îndopării cu arme a Ucrainei, care se desfăşoară de către toate părţile, în mod public”, a spus Şoigu.







Ministrul rus al apărării a asigurat şi că Londra a trimis „forţe speciale” în Ucraina, ceea ce omologul său britanic a dezminţit la conferinţa sa de presă de la ambasada britanică din Moscova, explicând că Londra a trimis doar o „mică echipă” de instructori în Ucraina pentru a-i antrena pe ucraineni să folosească armele antitanc britanice „defensive” recent livrate. El a precizat că aceşti instructori se vor „întoarce acasă când se va încheia antrenamentul”.





Relaţiile dintre Londra şi Moscova se află la nivelul cel mai de jos, a estimat ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, după o întâlnire cu omologul său britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia şi Occident legat de desfăşurarea de forţe ruse la graniţele ucrainene, relatează agenţia AFP, consultată de Agerpres.