NASA vrea să contacteze extratereștrii. Mesajul transmis de cercetători în centrul galaxiei

Mesajul interstelar, cunoscut sub numele de ”Beacon in the Galaxy” (n.r.- Farul în Galaxie), începe cu principii simple pentru comunicare, câteva concepte de bază în matematică și fizică, structura ADN-ului și se încheie cu informații despre oameni, planeta Pământ și conține chiar și o adresă, în cazul în care destinatarii vor vrea să răspundă.Potrivit Antena3.ro grupul de cercetători, condus de doctorul Jonathan Jiang de la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din California, spune că, după mai multe îmbunătățiri tehnice, mesajul binar ar putea fi transmis în inima Căii Lactee de către Allen Telescope Array al Institutului Seti din California și de un radiotelescop sferic din China.Într-o lucrare preliminară, oamenii de știință recomandă trimiterea mesajului către un inel dens de stele din apropierea centrului Căii Lactee. Este o regiune considerată cea mai promițătoare pentru viață.