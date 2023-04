O româncă selectată de NASA pentru experimentul “Viața pe Marte”

Românca Anca Șelariu, microbiolog în Marina SUA a fost selectată de NASA pentru a trăi ca şi cum s-ar afla pe Marte.

Prima misiune de simulare a vieţii pe Marte va începe în luna iunie la Centrul Spațial Johnson al Agenției Spațiale Americane şi se va întinde pe parcursul unui an. Din echipa de patru oameni de știință face parte și românca Anca Șelariu.







Anca Șelariu este microbiolog în US Navy și are doctoratul în Biomedicină la Universitatea din New Jersey. În România a absolvit Universitatea “Transilvania”, din Braşov, iar în SUA a obținut şi o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat din Colorado din Fort Collins.