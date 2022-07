Ofițer de marină român, apreciat la nivel NATO. „Marea are valențe multiple“

Căpitanul Denis Giubernea este un ofițer tânăr, care, în ciudavârstei, a adunat foarte multă experiență. A iubit întotdeauna

marea și a decis să se dedice Marinei Militare Române. Aabsolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân” în anul 2010, după



care a fost încadrat la Divizionul 146 Nave Minare Deminare. Aurmat cursuri de căutare-salvare, de proceduri tactice navale,



de introducere în noțiuni NATO, operare serviciu mobil maritimprin satelit, de management al sistemelor tehnice, de instructor

simulator de navigație, de limba engleză, de comandanți denave, plus cele de carieră. Anul trecut a absolvit programul de



masterat de conducere la Facultatea de Comandă și Stat Majordin Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAp).



A câștigat premiul pentru „Cel mai bun ofițer din ForțeleNavale în anul 2018” la Gala Omul Anului. A fost decorat cuEmblema de Onoare a Forțelor Navale în 2019. A participat lanumeroase exerciții naționale, multinaționale și internaționale,cum ar fi Sea

Shield 2014-2019, Breeze 2017-2019, Sea Breeze2018 și Ariadne 2016-2018. A urcat în carieră, pas cu pas, până



la comanda navelor. A făcut parte din echipajele dragoarelormaritime ce au fost activate în cadrul SNMCMG-2, la patru



dintre misiuni fiind comandant de navă.„Marea are valențe multiple și m-a pus în multe situații dificile de când sunt ofițer și, în special, când m-am aflat la comandanavelor. Din punctul meu de vedere, ofițerul NATO are în acest moment un rol important și trebuie să aibă capacitateade a se adapta și de a lucra pe orice navă. Le mulțumesc colegilor mei de pe nava militară cu pavilion spaniol, la bordul căreia am învățat multe elemente utile pentru cariera mea șiam avut ocazia să observ cultura unui popor frumos!”, a spuscăpitanul Denis Giubernea, care va reveni acasă la jumătatea lunii octombrie.











Forțele Navale Române continuă misiunile externe și au la bordul navelor Alianței Nord-Atlantice ofițeri de stat major. Căpitanul Denis Giubernea din Divizionul 146 Nave Minare Deminare acționează de mai bine de trei luni în cadrul Standing NATO Mine Counter Measures Group 2 (SNMCMG2), ca șef al operațiilor și instrucției în statul major al grupării navale permanente NATO de luptă contra minelor.