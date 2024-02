Pacient cu tumoră la creier de patru centimetri, tratat fără intervenţie chirurgicală

Un bărbat de 46 de ani a fost supus unei intervenţii cu ajutorul tehnologiei Gamma Knife la spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, tumora de patru centimetri pe creier fiind redusă de patru ori ca dimensiune fără a fi necesară intervenţia chirurgicală.



Medicii spitalului ieşean susţin că tumora îi punea viaţa în pericol, aceasta fiind prezentă într-o zonă ”delicată” a creierului, iar intervenţia chirurgicală era dificilă.



Bărbatul a fost tratat în Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife a spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, iar după trei şedinţe tumora a fost redusă la doar un centimetru, fără a fi necesară intervenţia chirurgicală.



“Am avut nişte simptome, ameţeli. În urma unui RMN s-a constatat că am o tumoare pe creier şi am rămas internat. A fost un şoc, nu mă aşteptam. Aş putea spune că este o minune. Operaţia clasică implica foarte multe lucruri, dar cu Gamma Knife nu simţi nimic, nu te doare, a mers perfect. (…) În cazul meu au fost trei şedinţe. Era foarte mare (tumora – n.r.) şi aşezată pe partea dreaptă. Mi s-a spus că intervenţia clasică mi-ar fi pus viaţa în pericol“, a declarat pacientul.



Medicul Lucian Eva, manager al spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, a afirmat că este vorba de un pacient diagnosticat cu un cancer bronhopulmonar.



“Avea metastază la nivelul creierului, o metastază mare de patru centimetri diametru. S-a făcut o iradiere etapizată, în trei şedinţe, iar tumora a scăzut la un centimetru diametru. El s-a prezentat la spital cu dureri de cap, vărsături, tulburări de mers, ceea ce noi numim sindrom hipertensiune intracraniană. Starea clinică a pacientului este foarte bună. El este acum sub tratament oncologic, inclusiv a menţinerii sub control a leziunii tumorale de la nivelul plămânului. Va veni la controale repetate şi în cazul nefericit al apariţiei altei metastaze la nivelul creierului, le putem trata tot prin Gamma Knife. Fără să curgă sânge, fără să doară, în condiţii foarte bune pentru pacient“, a afirmat medicul Lucian Eva.



Potrivit acestuia, lista de aşteptare pentru intervenţiile în Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife se întinde pe o perioadă de circa trei luni, iar zilnic sunt trataţi trei pacienţi.