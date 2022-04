Părintele Oprişan care a agresat o ucraineancă neagă totul: ”Am pus mâna pe ea doar părintește”

Potrivit



Chiar stareţul Mănăstirii este cel acuzat de către tânăra refugiată de agresiune sexuală.Potrivit Antena3.ro părintele Agaton Oprişan, stareţul mănăstirii, neagă orice acuzaţie şi spune că ăn data de 15, atunci când se presupune că a avut loc agresiuena, nici nu a fost "acasă", adică la mănăstire."Atât timp cât nu mă simt vinovat, sunt împăcat sufleteşte, ce pot să spun: eu sunt cu sufeltul liniştit.







Nu ştiu de ce ar fi spus aşa ceva. Mi-a zis cineva astăzi: niciun lucru bun, nicio faptă bună, nu rămâne nerăsăplătită cu rău", a spus el conform Adevarul.



Întrebat dacă a atins-o pe tânără, dacă a pus măcar mâna pe ea, a răspuns că "doar părinteşte".



"Şi ele mă cuprind pe mine, şi eu pe ele, părinteşte. Pe toate le respect, părinteşte. Eu îs liniştit că nu i-am propus la niciuna aşa ceva, eu sunt împăcat sufleteşte.



Dumnezeu vede de sus. Nici nu am timp, pur şi simplu. Chiar am spus astăzi aici la băieţi că eu în data de 15 nici nu am fost acasă", a mai menţionat el.

O ucraineancă de 22 de ani, refugiată în Maramureș, a sezizat Poliția cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 55 de ani.