Veste bună. Concedii medicale pentru însoțitorii bolnavilor de cancer

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) informează populația că începând cu data de 16 aprilie au intrat în vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani. Acestea fac referire inclusiv la prevederile privind concediul medical pentru supravegherea și îngrijirea copilului cu vârsta până în 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării. Astfel, asiguratul care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist beneficiază, și el, de concediu și indemnizație de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an.„Stagiul minim de asigurare pentru acordarea acestor drepturi este de şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Cuantumul brut lunar al indemnizației acordate este de 85% din baza de calcul pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportat integral din bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS). Eliberarea certificatului medical se realizează de către medicul specialist, în baza acordului pacientului și adeverinței de la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul oncologic. Din adeverință, trebuie să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul.Pacientul își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament”, au precizat reprezentanţii CJAS. Acordul pacientului se completează și se arhivează la fișa pacientului cu afecțiuni oncologice. Mai departe, medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice, în interval de un an pentru un pacient.De precizat că acele case de asigurări de sănătate care au în evidență pacienți cu afecțiuni oncologice, au obligația de a gestiona numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Tot în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, beneficiarul are obligația de a transmite o copie a certificatului medical la CJAS. În ceea ce îl priveşte pe salariatul care îngrijește pacientul cu afecțiuni oncologice, cât și pacientul, ei au dreptul la minim o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. O altă noutate este cea referitoare la concediul medical pentru supravegherea și îngrijirea copilului cu vârsta peste 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau izolării, dar asta numai în cazul asiguraților pentru care nu se dispune măsura carantinei sau izolării. Durata concediului medical va fi stabilită de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, care a monitorizat copilul, în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. Cuantumul brut al indemnizației este de 100% din baza de calcul stabilită conform OUG nr. 158/2005.