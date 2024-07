Porţi Deschise la Cuget Liber-Antena 3 Constanţa. Laurenţiu Mironescu: "Am ţinut în mod deosebit să vin la dumneavoastră la sediu să văd despre ce este vorba"

Viitorul consilier local din Constanţa, Laurenţiu Mironescu, a vizitat noul sediu Cuget Liber-Antena 3 Constanţa din bulevardul Tomis nr.96 cu ocazia Zilei Porţilor Deschise. Acesta a admirat redacţia ziarului Cuget Liber, cele două platouri de filmare ale televiziunii Antena 3 Constanţa şi sala de spectacole şi de conferinţe. În cadrul vizitei la sediul nostru Laurenţiu Mironescu s-a întâlnit cu fostul său profesor Vasile Nicoară, care a fost însoţit de actualul director adjunct al Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân, Janetta Bărăitaru.







"Prima impresie este una foarte pozitivă. În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru invitaţie. A fost o bornă a memoriei pe care mi-am fixat-o acum ceva vreme când am primit invitaţia. Am ţinut în mod deosebit să vin să văd despre ce este vorba. Acest loc este unul pe care eu îl ştiu de copil, Clubul Şantierului Naval Constanţa. Îmi place foarte mult ce a ieşit din procesul acesta de renovare prin care a trecut. Sunt convins că presa constănţeană avea nevoie de o casă la acest nivel şi vă doresc tot binele din lume, mai ales ţinând cont şi de încărcătura electorală a acestui an, mai ales că urmează alegeri prezidenţiale şi parlamentare. Sper că în parcursul acesta electoral vă voi vizita şi cu scop politic. Deocamdată vă doresc tot binele din lume şi mult succes!", a declarat Laurenţiu Mironescu, viitor consilier local la Constanţa din partea AUR.