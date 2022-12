Postarea cu care Lionel Messi a doborât recordul de like-uri. "Am visat asta de atâtea ori"

În mai puţin de 24 de ore, peste 43 de milioane de oameni au dat like postării argentinianului care a sărbătorit câştigarea titlului de campion mondial.







Lionel Messi a ridicat duminică singurul trofeu major care lipsea din palmaresul său: Cupa Mondială. "Am visat asta de atâtea ori, am dorit atât de mult încât nu-mi vine să cred...", a scris Messi pe Instagram.



"Mulţumesc mult familiei mele, tuturor celor care mă susţin şi, de asemenea, tuturor celor care au crezut în noi. Demonstrăm încă o dată că argentinienii, atunci când luptă împreună şi sunt uniţi, sunt capabili să realizeze ce şi-au propus. Meritul aparţine acestui grup, care este deasupra individualităţilor, este forţa tuturor care luptă pentru acelaşi vis care a fost şi visul tuturor argentinienilor... Am făcut-o!!!", a adăugat el.

Lionel Messi a doborât recordul de like-uri pentru o postare a unui sportiv pe Instagram, potrivit Antena3