Rapperul Puff Diddy îi plătește lui Sting 5.000 de dolari pe zi

Rapperul american P.Diddy a dezvăluit recent că îi plăteşte muzicianului englez Sting suma de 5.000 de dolari pe zi pentru fragmentul “împrumutat” dintr-o piesă celebră a trupei The Police din 1983, "Every Breath You Take", pe care l-a inclus în cântecul său din 1997 "I'll Be Missing You", informează revista Variety.







P.Diddy a făcut această dezvăluire pe Twitter, miercuri, ca răspuns la reapariţia în spaţiul public a unor secvenţe dintr-un interviu pe care Sting l-a acordat în 2018 în emisiunea radiofonică "The Breakfast Club". Sting a recunoscut atunci că primește în fiecare zi o sumă de bani de la Diddy, bani pe care i-a folosit să-și țină copii la școală, a glumit artistul britanic.







În mesajul lui de pe Twitter, P. Diddy a spus că îi plăteşte în continuare lui Sting suma de 5.000 de dolari pe zi după ce a preluat fără permisiunea starului englez un fragment din cântecul "Every Breath You Take".

Starul britanic a mai spus că nu are resentimente faţă de P.Diddy şi că el şi rapperul american sunt "prieteni foarte buni acum". "A fost o versiune frumoasă a acelui cântec", a adăugat el.