Solista ABBA Agnetha Fältskog a lansat videoclipul unei noi piese

Solista formaţiei ABBA Agnetha Fältskog, 73 de ani, a lansat miercuri videoclipul pentru noua ei piesă, „Where Do We Go From Here?”, transmite DPA.







Videoclipul, realizat sub forma unui desen animat, prezintă o variantă tânără a solistei care se află într-un fel de lume din vis, îmbrăcată cu costume ce amintesc de perioada de glorie a formaţiei ABBA din anii '70, conform DPA.

În videoclip apar şi variantele animate ale celor doi câini ai săi, precum şi prima sa maşină.







„Când am văzut videoclipul pentru prima oară, nu mi-a venit să cred ochilor!”, a scris miercuri Agnetha Fältskog pe contul său de Instagram. „Este atât de frumos. Şi atât de emoţionant. Totul este acolo, chiar şi iubiţii mei căţei şi prima maşină pe care am avut-o vreodată, a cuprins totul”.







Agnetha Fältskog anunţase anterior că va lansa un nou album, intitulat „A+” la 13 octombrie, album care reprezintă primul său proiect solo din ultimii 10 ani. Piesa pop „Where Do We Go From Here?” este primul extras pe single de pe acest album.







Agnetha Fältskog a înfiinţat legendara formaţie suedeză ABBA în anii '70 alături de Björn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad. Formaţia a cunoscut faima internaţională cu piese precum „Waterloo”, „Dancing Queen” sau „Mamma Mia”.







În noiembrie 2021 membrii reuniţi ai formaţiei ABBA au lansat primul lor album după o pauză de aproape 40 de ani.