Țeapa pe care au vrut să o dea unor turiști români doi polițiști bulgari

"Azi ne am întors din concediu și am avut surpriza ca la ieșire din Montana să ne oprească un echipaj pentru verificare vigneta. Surpriza și mai mare a fost când m a chemat la mașina lor și mi-a arătat mașina noastră spunând că in data de 23.07.2021, deci ANUL TRECUT ?, am traversat Bulgaria fără vigneta.Și eu i-am surprins și le am arătat vigneta pe care am păstrat-o, pentru că am tot citit pe grup de această practică. Oricum, soțul o avea și pe e-mail, cerând-o de fiecare dată când o cumpără. Explicația lor a fost: sistemul lor e diferit de al nostru și descărca mai greu sau deloc vignetele.Eu am înțeles exact despre ce a fost vorba, însă de data aceasta nu le-a mers. Foarte urâtă practica vecinilor noștri!"