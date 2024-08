Turneul de adio al legendarei trupe Aerosmith a fost anulat

Trupa Aerosmith a anunțat, pe pagina de Facebook, că turneul de adio va fi anulat. În luna mai a anului 2023, Aerosmith pornea turneul de adio, dar doar trei concerte au fost susținute.







Aerosmith a spus că solistul Steven Tyler nu se mai poate recupera după ce corzile sale vocale au suferit o leziune cu aproximativ un an în urmă.







„Era anul 1970 când o scânteie de inspirație a devenit Aerosmith. Datorită ție, Armata noastră Albastră, scânteia a luat foc și arde de peste cinci decenii. Unii dintre voi ați fost alături de noi de la început și toți sunteți motivul pentru care am făcut istorie rock’n’roll.







A fost onoarea vieții noastre să avem muzica noastră să devină parte din a ta.

În fiecare club, în fiecare turneu masiv și în momente grandioase și private, ne-ați oferit un loc în coloana sonoră a vieților voastre”, au transmis membrii trupei Aerosmith.







„Ascultați muzica noastră tare, acum și întotdeauna”







În aceeași postare, membrii legendarei trupe Aerosmith i-au rugat pe fani să asculte muzica formației întotdeauna, transmițându-le că toate eforturile lui Steven de a-și recupera vocea au fost zadarnice.







„Întotdeauna am vrut să vă uimim când cântăm. După cum ştiţi, vocea lui Steven este un instrument ca niciun altul. A fost onoarea vieţii noastre ca muzica noastră să devină parte din a voastră. L-am văzut luptându-se în ciuda faptului că are alături cea mai bună echipă medicală.







Din păcate, este clar că nu este posibilă o recuperare completă după leziunea vocală. Am luat o decizie sfâșietoare și dificilă, dar necesară, de a ne retrage din turnee.







Redați muzica noastră tare, acum și întotdeauna. Visează. Ne-ai făcut visele să devină realitate”, au mai transmis membrii trupei Aerosmith.







Trupa Aerosmith s-a format la Boston, în 1970







Trupa Aerosmith s-a format la Boston, în 1970 și a ajuns cunoscută ca varianta americană a trupei Rolling Stones, remarcându-se prin combinația de hard-rock și blues din muzica lor.





Muzica formației include elemente de pop, heavy-metal, glam, R&B și a inspirat numeroși alți artiști rock.





Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziția 57 în topul 100 al celor mai mari artiști ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone.





Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără „Walk This Way”, „Cryin’”, „Janie’s Got A Gun”, „Dude (Looks Like A Lady)”, „Dream On” și „I Don’t Wanna Miss A Thing”. Trupa Aerosmith a concertat la București în 2010.