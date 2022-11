Zeci de mii de locuri de muncă vacante pentru şomeri

Alte 9.173 joburi sunt valabile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; operator introducere, validare și prelucrare date; vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă etc). Alte 10.275 oferte sunt rezervate persoanelor cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; fierar betonist; confecţioner-asamblor articole din textile; tâmplar universal; sudor etc.). Restul de 25.100 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).





La ora actuală, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 47.100 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.270); lucrător comercial (2.982); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.284); manipulant mărfuri (1.813); agent de securitate (1.696); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.373) etc. Din cele 47.100 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.552 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; contabil etc.).