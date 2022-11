Actorii din serialul "Adela", protagoniștii piesei jucate pe scena Casei de Cultură

Luni, 28 noiembrie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța este programat spectacolul „Care pe care?”, o producție Teatrul Globe București, adaptare după "Who is who?", de Keith Waterhouse și Willis Hall, în regia Ancăi Sigartău.





După extraordinarul succes pe care l-au avut cu serialul „Adela”, în care au jucat rolurile principale, spectacolul „Care pe care?” îi aduce împreună, pentru prima oară pe scena unui teatru, pe Anca Sigartău, Oana Moșneagu, Mara Oprea, Alecsandru Dunaev și Daniel Nuța.





Într-un hotel de pe riviera engleză, din Brighton, domnul Bernard White (Alecsandru Dunaev) a pregătit un weekend „special“ cu amanta sa, Helen Brown (Mara Oprea). În lobby-ul hotelului dă, însă, peste domnul Timothy Black (Daniel Nuța), aflat și el în hotel pentru… o escapadă amoroasă cu amanta…





Dacă v-am făcut curioși, haideți la teatru să vedeți un spectacol care se adresează tuturor oamenilor de bine care vor să se bucure din plin de o comedie savuroasă. Preț bilet – 100 lei.