Apeduct de epocă romană, descoperit de arheologii din Mangalia

Apeductul descoperit, de tip canalis structilis, a fost cercetat pe o lungime de 32,50 m şi are lățimea de 0,70m, cu pereți turnați din blochete de calcar și mortar, cu praf de cărămidă (opus caementicium), în grosime de 0,25 m. Cuveta are dimensiunile de 0,21 m lățime și 0,30 m înălțime, fundul albiat. Specialiştii susţin că blocajul la partea superioară, capacul, a fost construit din dale de calcar, rostuite între ele cu același mortar cu praf de cărămidă. În profil, apeductul are dimensiunile la exterior de 0,70x0,70 m. Pe părțile laterale ale capacului a fost depus mortar egalizator, pentru a face legătura cu pereții apeductului și pentru etanșare, fapt ce demonstrează că apeductul, prin derivație gravitațională, transporta apă sub presiune. Acesta era alimentat de la izvoarele din capătul văii Bașpunar, cobora pe Valea Limanu spre Mangalia intrând prin sudul orașului Callatis. El a fost construit în epoca romană pe versantul nordic al lacului Mangalia, folosind panta naturală a acestui versant.

Cu prilejul Zilelor Europene ale Arheologiei (ZEA), desfăşurate recent, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia a prezentat rezultatele unei cercetări arheologice inedite și spectaculoase, realizată de colectivul de cercetare de la Mangalia, ce a dus la descoperirea traseului unui apeduct de epocă romană. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de cultură, în urma unei cercetări arheologice cu caracter preventiv, efectuată la Mangalia, a fost descoperit traseul unui apeduct de epocă romană. Cercetarea a fost făcută de un colectiv format din arheologii Nicolaie Alexandru, Robert Constantin și Mihai Ionescu, pe un amplasament propus construcției unei baze sportive.