Cartea săptămânii - "Parfumiera din Paris", de Alka Joshi

Paris, 1974. Radha are în prezent 32 de ani și locuiește la Paris împreună cu soțul ei, Pierre, și cele două fiice ale lor. Încă suferă după băiețelul la care a fost nevoită să renunțe cu ani în urmă, când ea însăși era doar un copil, dar își iubește rolul de mamă pentru fiicele ei și și-a descoperit în cele din urmă pasiunea – bogata lume a parfumurilor.





Responsabilă de primul ei proiect major, Radha călătorește în India, unde se bucură de ajutorul surorii ei, Lakshmi, și de cel al curtezanelor din Agra – femei care se folosesc de arta parfumeriei pentru a seduce și a ispiti. E pe punctul de a-și duce însărcinarea la bun sfârșit, când descoperă că fiul ei, de existența căruia Pierre nu știe, se îndreaptă spre Paris în căutarea sa, amenințând să distrugă echilibrul fragil al lumii ei și o căsnicie aflată deja într-o situație vulnerabilă.





Scriitoarea Alka Joshi s-a născut în Rajasthan, India, iar la vârsta de 9 ani s-a mutat în Statele Unite, împreună cu familia. A studiat istoria artei la Stanford University și a urmat masteratul de scriere creativă la California College of the Arts, San Francisco. A lucrat în publicitate, ca producător, copywriter și consultant de marketing, înainte să-și deschidă propria agenție. „Artista henna” (The Henna Artist, 2020) este romanul ei de debut, lansat chiar la începutul pandemiei și devenit una dintre primele cărți promovate exclusiv virtual. Seria a continuat cu „Secretele din Jaipur” (2021). În prezent, Alka Joshi trăiește în California.





Ultimul volum al Trilogiei Jaipur, bestseller The New York Times, își poartă cititorii în Parisul anilor 1970, unde cariera de parfumier a Radhei, aflată la început de drum, se confruntă cu exigențele familiale și cu secretele îngropate în trecutul ei.