Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada anunță “RetroCinema” de MAI

Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada invită constănțenii pe data de 29 mai 2024, la ora 18:00 la “RetroCinema”, o serie de proiecții dedicate filmelor clasice ce au marcat istoria cinematografiei. Una dintre proiecțiile din aceasta serie este filmul “Splendoare în iarba/(Splendor in the grass)”, un film american de dragoste din 1961.Biletele, tarif unic 12 lei/bilet, pentru proiecția filmului “Splendoare în iarbă” sunt disponibile spre vânzare: https://www.centruljeanconstantin.ro/movie/splendor-in-the-grass“Splendoare in iarba” este un film simbolic din 1961, regizat de Elia Kazan, avându-i în rolurile principale pe Natalie Wood si Warren Beatty.Înapoi în anul 1920, filmul explorează conflictele interioare și presiunile sociale care amenință să distrugă relația lor profundă și pasională. Cu o cinematografie captivantă și interpretări de excepție, "Splendoare în iarbă" rămâne un simbol al romantismului și al dramelor umane, fiind o experiență cinematografică de neuitat.“RetroCinema” este un proiect inițiat de Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin și Exploatare a filmului, pentru a aduce în atenția publicului filme clasice valoroase, oferindu-le spectatorilor ocazia de a descoperi sau redescoperi capodoperele cinematografiei într-un cadru plăcut și accesibil.Durata filmului "Splendoare în iarbă" este de 124 de minute.Trailerul poate fi vizionat aici: https://youtu.be/vntQKtt_oRQFilmul "Splendoare în iarbă" este distribuit de Pro Video și rulează în format 2D.