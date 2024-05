Artista expozantă Ioana Vînă: ,Fiecare desen este o poveste în care descopăr noi culori și nuanțe ale umanității’’

Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’ organizează, în perioada 13 – 17 mai 2024, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin’’, expoziția de grafică The Art of a Human’s Beauty, realizată de artista Ioana Vînă. Vernisajul a început luni, 13 mai iar prezentarea lucrărilor a fost făcută de prof. Ioana Călinescu din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada’’.Artista expozantă, Ioana Vînă, este elevă a Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica", în clasa a VII-a și surprinde cu mult talent, în creațiile sale, frumusețea, diversitatea și unicitatea naturii umane. Așa cum mărturisește, Ioana Vînă este fascinată de varietatea culturală a lumii în care trăim, fapt care a și inspirat-o în crearea unor portrete deosebit de expresive.„Este minunat să mă pot exprima și să pot crea prin culori, tușe și linii! Sunt nerăbdătoare să văd ce lume minunată voi descoperi prin arta mea în continuare! Am fost fascinată dintotdeauna de varietatea culturală a lumii în care trăim - consider că este minunat că suntem atât de diferiți, cu tradiții, trăsături și perspective unice. Acest aspect m-a inspirat profund și m-a determinat să aleg să desenez portrete. Prin arta frumosului, încerc să evidențiez unicitatea fiecărei persoane și să aduc în lumină frumusețea diversității umane. Cred cu tărie că ochii sunt fereastra sufletului și în fiecare desen pe care îl creez, încerc să surprind esența și emoțiile din spatele fiecărei priviri. Este o călătorie fascinantă în lumea artei, iar fiecare desen este o poveste în care descopăr noi culori și nuanțe ale umanității. Vă aștept în număr cât mai mare la expoziția The Art of a Human”s Beauty’’, a declarat talentata artistă.Lucrările de grafică realizate de Ioana Vînă pot fi admirate de publicul iubitor de artă, în perioada 13 – 17 mai 2024, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin’’ – spațiul expozițional, conform următorului program de vizitare: luni - 09.00-17.00, marti - 08.00-16.00, miercuri - 09.00-17.00, joi - 08.00-16.00, vineri - 08.00-16.00. Accesul este gratuit.