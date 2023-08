Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine la Constanța după 12 ani!

Liana Stanciu și Aurelian Temișan au vorbit despre cât de onorați sunt să prezinte un eveniment de anvergura acestui festival.



„Marina Voica, Corina Chiriac, Horia Moculescu! Toți oamenii ăștia pe scenă și eu? Și acum, numai când le spun numele, îmi tremură mâinile! Este inevitabil, sunt niște monștri sacri, oameni cu niște voci și niște creiere bijuterii! Mi se pare extraordinar ce facem. Știți că este un curent mondial. Toată lumea, de vreo 10 ani încoace, readuce muzica peste care s-a așternut un pic de timp”, a exclamat Liana Stanciu.





„Având în vedere că fac asta de 30 de ani ca meserie, nu e o sarcină grea. Pe cât de trist îmi este sufletul că mă gândesc la un festival în cazul căruia n-ar trebui să existe an să nu se organizeze, pe atât de mare îmi e bucuria pe chip să urc din nou pe scena festivalului și în calitate de prezentator. Biletele sunt vândute, iar noi, din păcate, am ajuns să ne bucurăm la o normalitate când e vorba de calitate. Nici n-ar trebui să ne mai facem probleme că vrem ca biletele să fie vândute. Ar trebui să se vândă de la sine. Iar echipa pe care o s-o fac cu Liana pentru mine este extrem de relaxantă”, a specificat colegul său de scenă, Aurelian Temișan.





Cu ocazia debutului festivalului, joi, organizatorii au realizat o conferință de presă, la Hotel Perla, unde au fost invitați prezentatorii, Aurelian Temișan și Liana Stanciu. La eveniment au participat directorul general al Centrului Județean Cultural „Teodor T. Burada”, Laura Stroe, producătorul general MGSI, Daniel Klinger, și ofițerul de presă Horia Ghibuțiu. Festivalul va fi transmis în direct de cel puțin patru televiziuni naționale. Este vorba despre Kiss TV, Magic TV, Rock TV și TVR2.