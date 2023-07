MODIFICARE LOCAȚIE SEAS 2023. Concertul ”Lume, lume”, mutat la Centrul ”Jean Constantin”

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile desfășurării concertului „Lume, lume” programat în această seară, de la ora 21, în Parcul Arheologic, organizatorul SEAS (Teatrul de Stat Constanța) a decis relocarea în sala Centrului Multifuncțional pentru Tineret „Jean Constantin”. Așadar, întâlnirea cu Marius Mihalache – compoziție și țambal, Arabela Nicolau – voce, Lorin Mihalache – tobe, Ciprian Parghel – bas și invitata specială NICO are loc în generosul spațiu aparținând Centrului Cultural „Teodor Burada”.Un concert spectacol despre artistul special, o femeie care nu și-a refuzat nimic, niciodată. O existență fascinantă, o iubitoare de lume plecată să-și încerce norocul dincolo de Livada cu Duzi, dar care s-a întors de fiecare dată acasă, la lumea și la poporul ei. O femeie puternică, răsfățată, iubită, idolatrizată, care ne cerne și astăzi prin sita genelor ei topindu-ne inimile. Inspirat de povestea de viață a Mariei Tănase, de la copilărie, la debut și până la moartea ei, artistul Marius Mihalache consideră că muzica Mariei Tănase reprezintă cel mai bine identitatea poporului român.„Mi-am imaginat-o pe Maria Tănase trăind în timpurile de acum. Cum ar fi fost să cântăm împreună. Eu să creionez muzica acestor vremuri și ea să păstreze timbrul acelor vremuri, pentru că ea nu se dădea bătută niciodată, nu îi plăcea să renunțe și mereu căuta un mod de a reveni și de a cânta. Cred că, de acolo, de undeva de sus, m-a ajutat și împreună am reușit să o facem nemuritoare pe Maria lui Tănase. Povestea Mariei Tănase nu s-a oprit niciodată, nici la adolescenta Maria, fata de 17 ani, nu s-a oprit nici în suferințele ei, nici în fericirile ei, nici în bogății, nici în trupul ascuns de mamă. A mers mai departe și continuă și astăzi. O lumină pe care o aprindem în sufrageria fiecărei case în care și-a odihnit sufletul, cu Măriile care se nășteau și mureau în fiecare an pentru ca ea să o poată lua de la capăt. Acest concert vă îndeamnă să vă deschideți aripile inimii, să primiți cântecul, singurul copil în viață al Mariei Tănase. Vă îndemnăm să căutăm adevăratele valori și să le reînviem în timpul nostru.” – Marius MihalacheUltima urare pe care le-a strigat-o oamenilor din străfundul inimii: „Semănați, semănați mereu peste tot! Semănați cântece și flori! Ele, cântecele și florile, fac viața mai frumoasă!”Invitata lui Marius Mihalache în acest concert este cunoscuta artistă NICO, o voce specială, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste de la noi din țară. O prezență îmbietoare, ca o adiere de vară, ce călătorește, împreună cu țambalul lui Marius Mihalache, spre sufletele fiecărui ascultător.„Lume, Lume” - un proiect cultural, ethno-jazz, născut din dragostea pentru tot ceea ce ne reunește, ne însuflețește și ne aduce împreună.