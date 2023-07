Corul Madrigal revine la Constanța cu evenimentele „Ave Maria”

În perioada 11 – 16 august 2023, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Programul Național Cantus Mundi și Primăria Municipiului Constanța invită publicul la seria de evenimente desfășurate sub egida „Ave Maria”, pe Faleza Cazinoului din Constanța.După impactul celor două Spectacole Extraordinare susținute de Corul Madrigal în vara anului 2022, Corul Madrigal continuă parteneriatul de succes cu Primăria Municipiului Constanța și desfășoară nu mai puțin de 6 evenimente în aer liber, care vor marca anul acesta Ziua Marinei Române și Sfânta Maria la malul Mării Negre:· 12 – 13 și 15 - 16 august, de la ora 21:00, 4 reprezentații ale Spectacolului Extraordinar „Ave Maria”, dirijori Anna Ungureanu și Cezar Verlan, invitat special Marius Manole;· 11 și 14 august, de la ora 19:00, 2 concerte Cantus Mundi Fest Constanța, susținute de copiii din corurile Programului Național Cantus Mundi, alături de 6 trupe și vedete ale muzicii rock, pop și folk: Vunk, Lora, Andrei Zamfir & Doru Trașcău (trupa The Mono Jacks), Ducu Bertzi, Mircea Baniciu și Emeric Imre.Toate cele 6 spectacole și concerte se vor desfășura pe Faleza Cazinoului Constanța – Farul Genovez, în zona grupului statuar Mihai Eminescu.Detalii despre acces și bilete se actualizează online pe platformele www.bilete.ro și www.blt.ro, precum și pe website-ul Corului Madrigal - www.madrigal.roSpectacolele Extraordinare „Ave Maria” desfășurate pe 15 și 16 august sunt co-produse de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Primăria Municipiului Constanța. Intrarea este liberă, pe bază de rezervare pe www.bilete.ro.Spectacolul Extraordinar „Ave Maria” marchează Ziua Marinei Române, precum și sărbătoarea Sfintei Maria - Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. Alături de Corul Madrigal și dirijorii Anna Ungureanu și Cezar Verlan, pe scenă va fi prezent și actorul Marius Manole, care va completa programul spectacolelor cu o colecție emoționantă de texte universale. Evenimentele sunt montate într-o scenografie specială, cu design de lumini, efecte speciale și proiecții video și se vor încheia cu un spectacol de artificii unic în România, sincronizat cu muzica Madrigalului.Spectacolul Extraordinar „Ave Maria” va fi înregistrat și transmis de Televiziunea Română.Regia spectacolului „Ave Maria” este semnată de Emil Pantelimon, design-ul de lumini este coordonat de Alin Popa, video mapping-ul de Dorin Popovici, iar regia de sunet de Gabriel Scîrlet, Alexandru Sprînceană și Marin Andrei. La pian/orgă interpretează Abel Corban.Ca de fiecare dată, Cantus Mundi Fest aduce pe scenă artiști renumiți, care vor cânta împreună cu copii din corurile Programului Național Cantus Mundi, sosiți din toată țara pentru festival.Pe 11 august, pe scena Cantus Mundi Fest Constanța vor urca trupa Vunk, Lora, precum și Andrei Zamfir & Doru Trașcău (trupa The Mono Jacks).Seara de 14 august aduce spectatorilor muzică folk și îi are ca invitați pe Ducu Bertzi, Mircea Baniciu și Emeric Imre. Peste 300 de copii din peste 20 de coruri din Programul Național Cantus Mundi se vor alătura artiștilor, pentru a cânta împreună unele dintre cele mai cunoscute piese.