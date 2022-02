Centrul Școlar „Albatros”, gazda unei întâlniri transnaționale

La începutul acestei săptămâni, în zilele de 7 și 8 februarie, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” a desfășurat a treia întâlnire transnațională în cadrul proiectului ERASMUS + „WE ARE AT WORK TOO / BİZ DE İŞTEYİZ” 2019-1-TR01-KA202-074775.Proiectul are scopul de a facilita dobândirea abilităților de viață independentă ale tinerilor cu dizabilități intelectuale ușoare și inserția acestora în viața socio-profesională.Participanți la activitățile proiectului sunt partenerii din: Turcia, Portugalia, Marea Britanie, Slovenia, Polonia, Italia.La eveniment, au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor: Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul" Constanța și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori" Constanța.