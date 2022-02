Cinci mari greșeli ale ministrului Sorin Cîmpeanu, pentru care i se solicită demisia

Parlamentarii USR PLUS Irineu Darău, Cosmin Poteraș, Ștefan Pălărie, Andrei Miftode și Daniel Toda solicită demisia ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, odată cu atingerea unor niveluri extrem de joase de performanță și buget din ultimii 31 de ani, dar mai ales a unui minim al moralității generat de sfidarea unei întregi societăți prin recurenta apărare a imposturii intelectuale a doi prim-miniștri, inclusiv prin abordări ce sfidează bunul simț, precum simularea neînțelegerii termenului de #plagiat.❗️Parlamentarii solicită demisia urgentă, imediată, a lui Sorin Cîmpeanu, în urma nenumăratelor dovezi de incompetență din ultimul an și a lipsei de verticalitate morală, nedemne pentru un lider al educației unei țări. Parlamentarii USR PLUS pentru Educație dezaprobă ferm atitudinea sfidătoare a ministrului și lejeritatea cu care face declarații contradictorii în jurul plagiatului, mimând neștiința și subminând voit importanța subiectului.Ministrul Sorin Cîmpeanu întreba întreaga Românie, pseudo-filosofic, săptămâna trecută: „Ați văzut pe undeva o definiție a plagiatului validă juridic? Eu n-am văzut. (…) Nu ne-am obosit să-l clarificăm la nivel juridic, legislativ”. Când o țară întreagă, în frunte cu presa, condamnă furtul intelectual și însușirea fără drept a operei altui autor, Ministrul insultă inteligența tuturor printr-o atitudine lipsită de etică și profesionalism.La aceasta se adaugă cele 5 mari greșeli de până acum ale sale:1. acceptarea celui mai mic procent din PIB pentru educație din ultimii 31 de an,2. incapacitatea de a gestiona eficient și predictibil școala în pandemie3. marele eșec al testării în școli4. continuarea practicilor de politizare a sistemului educațional (cel mai recent exemplu fiind reorganizarea ARACIP)5. apărarea marilor plagiatori ai țării prin încercarea de a schimba metodologia CNATDCU“Sorin Câmpeanu trebuie să plece. Fără întârziere. Nu mai e loc de vreun dubiu când un ministru al educației devine un contraexemplu, atât moral, cât și de management. Astăzi nu văd niciun argument pentru care vreun inspector, director, profesor sau elev onest să aibă ceva pozitiv de învățat de la cel care ține frâiele sistemului de învățământ.Să spui că nu e clar ce înseamnă plagiat nu este altceva decât o ticăloșie fără margini. Manipulare și iresponsabilitate. Este bomboana de pe coliva unui mandat dezastruos.Iar dacă, prin absurd, ministrul avea vreo idee genială care să oprească epidemia de plagiate, îi amintesc că este senator cu drepturi depline și putea oricând propune o lege sau un amendament în Comisia de Învățământ din Senat. Suntem "colegi" acolo, dar nu l-am văzut aproape niciodată să participe și să voteze, fiind înlocuit la peste 90% dintre ședințe”, declară Irineu Darău, senator USR PLUS.“Probabil obosit să încerce să nege evidența și să ne convingă pe toți că negrul este alb și ceea vedem nu e adevărat, domnul ministru Cîmpeanu a trecut la nivelul următor: hai să nu mai discutăm despre un anume plagiat, hai să le negăm pe toate. Ce-o fi ăla plagiat? Poate că nici nu există. Dl. Ministru a mers până la a afirma că nu a văzut niciodată o definiție juridică a plagiatului. Domnule ministru, dacă nu știți ce înseamnă cuvântul "plagiat", poate știți ce înseamnă "onoare". Dacă nu știți, vă reamintesc: ONOÁRE = Integritate morală, probitate, corectitudine. Vă solicit domnule ministru demisia”, adaugă Cosmin Poteras, senator USR PLUS.“Acum câteva luni, i-am pregătit domnului Ministru Cîmpeanu, de-a gata, un document prin care ar fi devenit co-semnatarul legii menite să corecteze o eroare majoră la care a fost părtaș în trecut. I-am dat posibilitatea să-și repare greșeala semnând legea inițiată de parlamentarii USR și să susțină eliminarea posibilității renunțării voluntare la titlul de doctor. Abia acum am primit un răspuns, iar acesta e un fel metaforic de a ne întreba - „ce e acela un plagiat?”. După ani de ministeriat și după ani de scandaluri imense ne întreabă senin: „Ați văzut pe undeva o definiție a plagiatului validă juridic?” Salvarea premierilor pare a fi o misiune personală a domnului Cîmpeanu. Susținerea imposturii nu este demnă de un Ministru al Educației, care ar trebui, în teorie, să fie un exemplu de integritate și corectitudine”, afirmă Ștefan Pălărie, senator USR PLUS.“Educația, aproape întotdeauna perdantă la loteria miniștrilor din ultimele decade, atinge un minim sinistru sub conducerea lui Cîmpeanu, care are tupeul – nici nu am cum să-i spun altfel – de a apostrofa o întreagă societate pentru că nu ar fi definit plagiatul suficient de bine. Unealtă tocită, bună doar de scut pentru mai vechi și mai noi doctori-indigo precum Ponta sau Ciucă, Cîmpeanu se arată, zi de zi, un tot mai greu bolovan legat de gâtul unei educații care se tot scufundă. E timpul să tăiem această sfoară. Să îl lăsăm pe Cîmpeanu să se scufunde în adâncurile imposturii și să lăsăm educația să ia o meritată și mult amânată gură de aer. Demisia, domnule Cîmpeanu. Citiți în DEX ce înseamnă”, declară Andrei Miftode, deputat USR PLUS.“Înainte de a ajunge Ministrul Educaţiei 2.0 (2020), Sorin Cîmpeanu declara spăşit: ‘În mod evident, așa cum am spus pe parcursul audierilor, toleranță zero față de cazurile dovedite și probate de plagiat.’​ Tot Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei 3.0 (4.02.2022) nu ştie să existe vreo definiţie legală a plagiatului în România.​ Probabil că a făcut declaraţia aceasta ineptă pentru a pregăti apărarea generalului -„doctor” Ciucă”, spune Daniel Toda, deputat USR PLUS.