Dansatorul WRS reprezintă România la Eurovision 2022

WRS, pe numele lui real Andrei Ursu, va reprezenta România la Eurovision 2022 cu piesa „Llamame”. Tânărul are doar 28 de ani, iar înainte a fost dansator, el colaborând cu artiste celebre la noi în țară, printre care Antonia și Ruby.Înainte de a deveni artist, WRS a lucrat în showbiz la început, fiind dansator la ”Românii au talent” și ”Vocea României”. Ulterior, el a făcut parte din trupa de băieți Shots, însă ulterior a decis să fondeze WRS.„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alți artiști înainte să ajung la PRO TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști”, a povestit WRS pentru Click.„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Am învățat foarte multe de la ele. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști la Global Records, pentru că m-am angajat la Global Records acum 7 ani. Și, am stat acolo, mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carlas Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în el. Sunt un tip norocos. Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a mai povestit WRS.La scurt timp după ce a fost declarat câștigător al finalei Eurovision, acesta a făcut public un mesaj inedit, în care s-a arătat foarte încântat de reușită.”Mulțumesc pentru că m-ați votat într-un număr atât de mare. Mulțumesc și juriului, se pare că i-am convins cu momentul meu de pe scenă. Ne vedem la Torino, atât pot să zic. O să avem foarte mult de muncă în perioada următoare și promitem să nu vă dezamăgim.”, a spus tânărul într-un video postat pe contul oficial de Facebook Eurovision România.Eurovision 2022 va avea loc la TorinoSub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.Concursul va avea loc la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai.