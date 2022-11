Decepția noului președinte al CJE Constanța, Cristian Stoian: "Studiem după manuale de dinainte să ne naștem"

Din biroul permanent al CJE Constanța mai fac parte Alexia-Ioana Stoian (Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”) și Andreea Carina Lazăr (Liceul Teoretic „George Călinescu”) – vicepreședinți, Maria Mădălina Marin (Colegiul Pedagogic) – secretar executiv. În luna decembrie urmează să fie ales un al treilea vicepreședinte.





De ce și-ar dori un elev să-și reprezinte colegii într-o perioadă atât de bulversată cum este cea pe care o traversează învățământul românesc actual avea să ne povestească actualul președinte al CJE Constanța, Cristian-Ioan Stoian. „În primul rând, pentru că, odată intrat în această structură, mi-am dorit să mă dezvolt atât ierarhic, cât și în plan personal. Dar mai important mi se pare motivul pentru care am ales să intru în acest consiliu: în gimnaziu nu am avut prilejul să mă implic, neavând, în școala în care am fost, CJE junior, și mă simțeam adesea revoltat sau neputincios că nu puteam să fac nimic în legătură cu unele abuzuri sau nereguli pe care le vedeam și prin presă. Așa că am ales să intru într-o structură în care știu sigur că voi putea să mă implic. Iar acum, în calitate de președinte, o să mă străduiesc să ajut elevii să-și rezolve problemele pe care le au în școli”.





Care ar fi aceste nereguli? Cristian Stoian a pornit cu enumerarea de la nerespectarea Statutului Elevului de către toate școlile, cum ar fi faptul că unele instituții nu le permit elevilor majori să iasă din școală, le impun o uniformă fără să le-o ofere - „dacă vor acest lucru, școlile trebuie să le pună la dispoziție aceste uniforme, și nu să fie obligați să o cumpere”, a precizat președintele CJE -, faptul că încă se strânge fondul clasei. „În al doilea rând, ne vom preocupa mai îndeaproape de fenomenul bullyingului și cel al excluziunii sociale. Avem deja, din mandatele anterioare, un proiect care se numește «Caravana incluziunii», pe care îl vom începe anul acesta și sper că vom reuși să aprofundăm problema”, a spus același președinte nou ales.



Diplomația – trăsătura esențială a membrilor consiliilor elevilor





Conștient de faptul că, spre deosebire de Asociația Elevilor Constanța, consiliul pe care urmează să-l conducă se află într-un con de umbră, Cristian-Ioan Stoian ne-a reamintit că printre pilonii care stau la baza acestei structuri și pe care îi respectă toți cei care intră în CJE este acela al diplomației. „Atunci când apare o problemă, încercăm să vorbim cu factorii care au creat-o, nu să o facem publică în secunda doi și să facem tot felul de solicitări în presă. Poate că pentru unii ar constitui un minus, dar pentru mine a fost și motivul alegerii de a mă înscrie în CJE, și nu în alte asociații, pentru că diplomația este o trăsătură la care eu țin foarte mult”, a explicat Cristian-Ioan Stoian.





În final, întrebat ce i se pare prioritar a fi rezolvat de către actualul ministru al Educației, pe lângă decontarea navetei și exacerbarea fenomenului de bullying, șeful CJE Constanța a adus în discuție programa școlară sau planurile cadru, despre care se vorbește de prea mult timp fără a se acționa în vreun fel. „Gândiți-vă că eu, în clasa a X-a, lucrez după niște manuale din 2004, când nici nu eram născut, ceea ce e strigător la cer că nu s-a reușit de atâția ani să se modifice planurile cadru și programele și manualele suport, astfel încât noi, elevii de liceu, să beneficiem de materii care să răspundă nevoilor noastre”, a mărturisit același nou președinte, adăugând că își dorește îmbunătățirea relației cu presa, conștient fiind că s-a pierdut capital de imagine în detrimentul altor asociații, chiar și la nivel național.





La doar 16 ani și în ciuda faptului că este descendentul unei reputate familii de medici constănțeni, Cristian-Ioan Stoian dovedește seriozitatea unui adult hotărât să-și reprezinte colegii cu diplomație!





