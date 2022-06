Dezarmați, profesorii se întreabă: „E așa de greu să repunem notele acolo unde le este locul?”

În conferința de presă de la finalul celei de-a doua probe scrise de la Evaluarea Națională, întrebat în legătură cu această eliminare a festivităților de premiere, ministrul a declarat că ele sunt un „aspect tradițional în sistemul de învățământ românesc”, la care țin foarte mult atât părinții, cât și profesorii, afirmând că trebuie încurajate competiția, așa cum este prevăzut și în programul „România Educată”, dar și susținerea echității, a accesului egal la o educație de calitate. „Nu trebuie să ducem competiția la vârste foarte fragede, acesta este punctul meu de vedere. Nu trebuie să demotivăm elevii prin acordarea unei importanțe exagerate acestor festivități de premiere. Una dintre soluții ar fi aceea a diminuării goanei după note, prezentă, din păcate, mult prea mult în școala românească”. Soluția „ministerială” lansată: în gimnaziu să nu se mai acorde note de la 1 la 10 unor discipline precum muzică, desen, educație fizică, ci calificative cu admis/respins. „Să evaluăm și să premiem competența și să renunțăm la a mai pune accentul exagerat pe cunoștințe, pe conținut, pe evaluarea și premierea conținutului. Asta se va întâmpla, dar pentru asta avem nevoie de profesori”, este de părere Sorin Cîmpeanu.



„Este absolut normal să existe vârfuri în orice domeniu...”





Neurologul constănțean Adrian Barbu a urmărit discuțiile legate de premierea elevilor cu rezultate foarte bune și constată „că numărul tâmpiților frustrați și needucați din țară crește alarmant. Oameni buni! Este absolut normal să existe vârfuri în orice domeniu... școlar, sportiv, profesional. Oamenii ăștia trebuie premiați, evidențiați, scoși în față. Arătați lumii cu mândrie. Au muncit pentru performanța respectivă.





Copilul tău nu a luat premiul? Nu are 10 pe linie? Nu reușește să alerge până la colț să ia o pâine? Se îneacă în piscină la 15 ani? Își scuipă plămânii când urcă pe jos până la etajul 2? Rezolvă aceste probleme la tine în ogradă. Nu huli realizările unuia care învață până la 12 noaptea, care între școală și teme face sport de performanță și mai ia și vreo medalie. Trebuie sa accepți că din fața unui ecran, cu mâncarea adusă lângă tastatură, după 10-12 ore de gaming îngropat într-un scaun sau într-o canapea, culcat la 3 dimineața și trezit a doua zi la 12, cu 80 kg la 12 ani, nu are cum să ajungă să fie un element proeminent. Și trebuie să îți asumi tu, în calitate de părinte, aceste eșecuri. Dar de aici până la a încerca să pui sub preș vârfurile e drum lung. Copiii buni trebuie premiați, susținuți, dați de exemplu!”, concluzionează dr. Barbu.





Plecând de la subiectele la limba română de anul acesta, de la Evaluarea Națională, prof. Corina Cușa, de la catedra de limba română a Școlii gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța, consideră că „au fost plate, uniforme, într-atât de rezonabile încât să se ia cu ușurință mult râvnitul (de unii) 5 și mult râvnitul (de alții) «peste 9,00». Rezultatele vor fi încântătoare. O generație fericită și mândră de ea! Nu mai vorbim de mediile generale fabuloase din clasele V˗VIII, care ne fac pe noi, vechile generații, să roșim și să ne ascundem carnetele de note (dacă le mai avem)! Rezultatele vor fi o iluzie a performanței. Atât timp cât notele vor fi atât de sensibil diferențiatoare între cine a muncit cu adevărat și cine doar a tras mâța de coadă, copiii chiar nu vor mai înțelege nimic. Pentru cei studioși, care au învățat cu seriozitate timp de patru ani, ideea că învață pentru ei, că rămân cu esența etc. nu sună foarte convingător, oricât de suportivi suntem noi. Pentru cei mai puțin studioși sau cu mai puțină aplecare pentru munca intelectuală, faptul că au note mai mari decât ei înșiși s˗au așteptat îi convinge că da, trasul mâței de coadă este o variantă care și˗a dovedit eficiența”, întrebându-se: încotro ne îndreptăm așa? „Către nivelare, către încurajarea mediocrității, către falsa imagine de sine. Se va alerga, în continuare, după note mari, cu orice preț. Profesorii de gimnaziu care vor îndrăzni să nu dea 10 vor fi vânați cu priviri urâte... în cel mai bun caz!”. (...) „E așa de greu să repunem notele acolo unde le este locul? Ar fi un cutremur, da, când zecele chiar va fi zece, iar optul chiar va fi privit ca un trofeu, nu ca un dezastru. Oare o soluție, mai ușor de aplicat, ar fi o altă scală de notare? Ceva trebuie schimbat, în orice caz”.





S-ar părea că deja se pregătește o adaptare a învățământului liceal, după cum afirma ministrul, draftul legii învățământului preuniversitar având prevăzută o „îmbunătățire a accesului în liceu”.





Primită, pe alocuri, cu entuziasm, dar cel mai adesea blamată pentru că, astfel, se anulează motivarea, fericirea reușitei și există riscul de a crește generații egalitariste, fără diferențe dintre prost și deștept, dintre harnic și leneș, mai pe scurt cultivarea mediocrității, petiția a ajuns și în atenția ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu. De altfel, ideea nu este nouă, ea fiind lansată și de universitarul clujean Ciprian Mihali, în urmă cu doi ani, când pornea de la exemplul școlii belgiene, în care, „până la 18 ani, copilul trebuie să învețe, în primul rând, să devină un cetățean”.