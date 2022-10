Documentar. 15 octombrie 1922. Simbolistica unui Centenar – Încoronarea Suveranilor României Mari

├Äntr-o duminic─â a lunii lui Brumar, ├«n ziua de 15, la AD 2022, capitala de suflet a rom├ónilor, Alba Iulia ÔÇô sau B─âlgrad, cum i se spunea din vechime ÔÇô retr─âia, la interval doar de patru ani, momente istorice de apogeu: dup─â 1 Decembrie 1918, c├ónd s-a proclamat aici, ├«n prezen╚Ťa peste 100.000 de rom├óni, Unirea Transilvaniei cu ╚Üara-Mam─â. Acum, la 15 octombrie 1922, tot ├«n prezen╚Ťa a zeci de mii de transilv─âneni (inclusiv sa╚Öi, unguri, secui), a oficialit─â╚Ťilor Statului (dar nu ╚Öi a principalelor dou─â partide de opozi╚Ťie ÔÇô Na╚Ťional, condus de Iuliu Maniu /sic! ÔÇô ardelean/, ╚Öi ╚Ü─âr─ânesc, condus de Ion Mihalache), a diploma╚Ťilor acredita╚Ťi ╚Öi a invita╚Ťilor din str─âin─âtate (din regate ÔÇô ├«ntre care Duke of York, viitorul rege George al VI-lea, tat─âl recent disp─ârutei Elisabeta a II-a Marii Britanii ÔÇô sau republici) ÔÇô avea s─â se consacre, simbolic, des─âv├ór╚Öirea f─âuririi Rom├óniei Mari (realizat─â ca atare ├«n anul de gra╚Ťie 1918 ╚Öi recunoscut─â prin tratatele interna╚Ťionale din anii urm─âtori) prin ├«ncoronarea suveranilor ÔÇô regele Ferdinand I ╚Öi regina Maria.... ÔÇ×s─â te ├«ncoronezi la Alba Iulia sau s─â mori pe C├ómpia de la TurdaÔÇŁPreg─âtirile pentru ├«nf─âptuirea acestei simbolistici au ├«nceput din 1919, ora╚Öul Alba Iulia ÔÇô cel al primei Uniri a Transilvaniei, ├«nf─âptuit─â de Mihai Viteazul la 1599, ╚Öi al martirajului lui Horea, Clo╚Öca ╚Öi Cri╚Öan la 1785 ÔÇô singulariz├óndu-se ├«n mentalul neamului rom├ónesc ca fiindu-i capitala de suflet.Pilduitoare sunt, ├«n acest sens, spusele profetice ale marelui om politic Nicolae Filipescu, din februarie 1915, c├ónd se afla ├«n fruntea campaniilor pentru al─âturarea Rom├óniei alia╚Ťilor francezi, englezi ╚Öi ru╚Öi: ÔÇ×Sire, e╚Öti trimisul lui Dumnezeu ca s─â ├«mpline╚Öti visul unui neam. Vei fi cel mai mare voevod al ╚Ť─ârii, ├«mpodobindu-te cu titlurile lui Mihai Viteazul: Domn al Ardealului, al ╚Ü─ârii Rom├óne╚Öti ╚Öi al Moldovei, aduc├ónd pe deasupra ╚Öi str─âlucirea purpurei regale, sau, r─âpus ├«n cel mai suprem av├ónt de vitejie al neamului, vei fi sfin╚Ťit ca erou na╚Ťional. De aceea m─ârirea ce ╚Ťi-o ur─âm, Sire, este: s─â te ├«ncoronezi la Alba Iulia sau s─â mori pe C├ómpia de la TurdaÔÇŁ. Pe acest fundal istoric, preg─âtirile pentru ├«ncoronarea suveranilor la Alba Iulia aveau s─â transforme micul ora╚Ö ├«ntre-un veritabil ╚Öantier ÔÇô se traseaz─â bulevardul dinspre centru spre Cetate, se m─âresc liniile de cale ferat─â (vor fi peste 20), se ├«nal╚Ť─â Teatru Comunal (cu numele ÔÇ×Teatrul CaragialeÔÇŁ, actuala Cas─â de Cultur─â a Studen╚Ťilor) se construie╚Öte, mai presus de orice ÔÇô la propunerea lui Nicolae Iorga ÔÇô ├«n interiorul Cet─â╚Ťii, Catedrala Ortodox─â (prin planurile cunoscutului ╚Öi foarte laboriosului arhitect Victor G. ╚śtef─ânescu ÔÇô autorul planurilor, ├«ntre altele, ╚Öi al reprezentativelor cl─âdiri const─ân╚Ťene Palatul Prim─âriei, Moscheea Regal─â, Cazinoul de la Mamaia).Ansamblul de preg─âtiri era coordonat de c─âtre Comisiunea pentru organizarea Serb─ârilor ├Äncoron─ârii Suveranilor (condus─â, ini╚Ťial, de c─âtre generalul Constantin Coand─â, mai apoi de c─âtre ing. Anghel Saligny), ai c─ârei membri erau personalit─â╚Ťi dintre cele mai cunoscute ale timpului ÔÇô mitropolitul-primat (viitor patriarh) Miron Cristea, istoricii N. Iorga ╚Öi Alexandru Lapedatu, mini╚Ötrii ÔÇô la acea dat─â ÔÇô Octavian Goga ╚Öi Nicolae Titulescu, pictorii Costin Petrescu ╚Öi Arthur Verona, George Enescu ╚Ö.a.... ,,suprema r─âsplat─â pe deplin datorit─â faptei lor de credin┼ú─â, jertf─â ┼či neclintit─â st─âruin┼ú─âÔÇŁA╚Öa socotea N. Iorga c─â ├Äncoronarea Suveranilor, Ferdinand ╚Öi Maria, drept regi ai Rom├óniei Mari, semnifica consacrarea, la scar─â simbolic─â, a leg─âturii lor cu ╚Üara ├Äntregit─â.C├ót o prive╚Öte, regina Maria ÔÇô posesoare ╚Öi al harului scrisului ÔÇô avea s─â consemneze, ├«n ce prive╚Öte ziua de 15 octombrie 1922: ÔÇ×Alba Iulia este frumoas─â. Un or─â┼čel-cetate vechi ┼či acolo, ├«n mijlocul zidurilor crenelate, fostul guvern [condus de generalul Alexandru Averescu] a construit mica catedral─â unde urma s─â aib─â loc ├«ncoronarea. Ea este ├«n centrul unui scuar, ├«nconjurat─â de o cl─âdire, ca o m├ón─âstire. A fost foarte mult criticat─â ┼či are, fire┼čte, gre┼čeli, dar, ├«n general, arat─â extrem de frumoas─â ┼či pl─âcut─â ┼či a fost minunat ├«mpodobit─â ┼či ├«ngrijit─â.Am sosit la biseric─â unde to┼úi oaspe┼úii ├«┼či ocupaser─â deja locurile. Nando [regele Ferdinand] ┼či cu mine st─âteam pe scaunele-tronuri, unul ├«n fa┼úa celuilalt. Slujba a fost frumoas─â, sobr─â, nu prea lung─â, corul excelent. Interiorul bisericii, de┼či nu este mare, este impozant ┼či frescele sunt bune.Dup─â ce s-a terminat slujba, Nando ┼či cu mine, urma┼úi de cei care ne duceau coroanele ┼či mantiile, am ie┼čit afar─â, ├«n marele scuar din partea cealalt─â a bisericii, unde se ridicase o estrad─â cu un baldachin deasupra. To┼úi oaspe┼úii au luat loc ├«n jurul estradei unde doar Nando ┼či cu mine st─âteam singuri. B─âtr├ónul Ferekide, ca pre┼čedinte al Senatului, ┼či Orleanu, pre┼čedintele Camerei, au ├«naintat cu coaroanele noastre, generalul Lupescu cu mantia majest─â┼úii Sale, ┼či generalul Popovici cu a mea.Nando m-a ridicat ┼či m-a s─ârutat ├«n vreme ce to┼úi cei prezen┼úi au aclamat din toate puterile ┼či toate muzicile militare au c├óntat imnul na┼úional. Cred c─â trebuie s─â fi fost o frumoas─â imagine ┼či sper c─â Majestatea Sa ┼či cu mine ne-am jucat bine rolul ┼či am ar─âtat cum am putut mai bine ├«n ve┼čmintele noastre cople┼čitoareÔÇŁ.Coroana Rom├óniei Mari, ÔÇ×dela Tisa p├ón─â la Nistru ┼či p├ón─â la MareÔÇŁIar regele Ferdinand I a citit o emo╚Ťionant─â Proclama╚Ťie, agrementat─â de ├«nv─â╚Ť─âminte istorice ╚Öi plin─â de speran╚Ťe social-na╚Ťionale:ÔÇ×Prin gra┼úia lui Dumnezeu ┼či voin┼úa Na┼úional─â am mo┼čtenit Coroana Rom├óniei, dup─â glorioasa domnie a Regelui ├«ntemeietor.Suindu-m─â pe Tron, am rugat Cerul s─â dea rod muncii, ce, f─âr─â preget, eram hot─âr├«t s─â ├«nchin iubitei mele ┼ó─âri, ca bun Rom├ón ┼či Rege.Pronia cereasc─â a binecuv├óntat ┼či prin b─ârb─â┼úia poporului ┼či vitejia osta┼čilor ne-a dat s─â l─ârgim hotarele Regatului ┼či s─â ├«nf─âptuim dorul de veacuri al Neamului nostru.Am venit ast─âzi cu Regina care ne-a fost tovar─â┼č─â ├«n credin┼úa neclintit─â la r─âstriste si la bucurie, ca printr╩╝aceast─â s─ârb─âtoare s─â consacram ├«n fa┼úa Domnului ┼či a scumpului nostru Popor leg─âtura ce ne une┼čte deapururea cu d├ónsul.Pun├ónd pe Capul Meu, ├«ntr╩╝aceast─â str─âveche cetate a Daciei Romane, Coroana de o┼úel dela Plevna, pe care noui ┼či glorioase lupte au f─âcut-o pe veci Coroana Rom├óniei Mari, M─â ├«nchin cu evlavie memoriei celor cari, ├«n toate vremurile ┼či de pretutindeni, prin credin┼úa lor, prin munca ┼či prin jertfa lor, au asigurat unitatea na┼úional─â ┼či salut cu dragoste pe acei cari au proclamat-o ├«ntr╩╝un glas ┼či o sim┼úire dela Tisa p├ón─â la Nistru ┼či p├ón─â la Mare.├Äntr╩╝aceste, clipe g├óndul meu se ├«ndreapt─â cu recuno┼čtin┼ú─â c─âtre viteaza ┼či iubita noastr─â armat─â.Pentru r─âsplata trudelor trecutului, rog Cerul ca poporul nostru s─â culeag─â ├«n pace roadele lor binecuv├óntate ┼či s─â prop─â┼čeasc─â ├«n lini┼čte, fr─â┼úie ┼či munc─â harnic─â.Cu inima plin─â de dragoste ┼či credin┼ú─â m─ârturisesc dorin┼úele sufletului meu:Vreau ca ┼ú─âr─ânimea, st─âp├ón─â pe veci pe ogoarele ce le-a dob├óndit, s─â le dea toat─â puterea de rodire ├«n folosul ei ┼či al binelui ob┼čtesc.Vreau ca muncitorimea, credincioas─â patriei, s─â-┼či afle-soarta tot mai prosper─â ├«ntr╩╝o via┼ú─â de armonie ┼či de dreptate social─â.Vreau ca, ├«n hotarele Rom├óniei Mari, to┼úi fiii buni ai ┼ú─ârii, f─âr─â deosebire de religie ┼či de na┼úionalitate, s─â se foloseasc─â de drepturi egale cu ale tuturor Rom├ónilor, ca s─â ajute cu toate puterile statul ├«n care Cel-de-Sus a r├ónduit s─â tr─âeasc─â ├«mpreun─â cu noi.Vreau ca Rom├ónii din toate straturile sociale, ├«nsufle┼úi┼úi de n─âzuin┼úa unei depline ├«nfr─â┼úiri na┼úionale, s─â se foloseasc─â to┼úi de legitima ocrotire a statului.Vreau ca ├«n timpul domniei Mele, printr╩╝o ├«ntins─â ┼či ├«nalt─â desvoltare cultural─â, patria noastr─â s─â-┼či ├«ndeplineasc─â menirea de civiliza┼úie ce-i revine ├«n rena┼čterea Orientului european dup─â at├ótea veacuri de cumplite sbucium─âri.Sunt sigur c─â, ├«n ├«ndeplinirea marei noastre datorii, voiu avea sprijinul tuturor bunilor fii ai ┼ú─ârii, nedesp─âr┼úi┼úi ├«n g├ónd ┼či ├«n fapt─â ├«n jurul tronului.Acestei sfinte misiuni, ├«n neclintit─â unire cu poporul nostru, voiu ├«nchina toate puterile mele de om ┼či de Rege ┼či asupra ei chem, ├«n aceast─â zi solemn─â de ├«n─âl┼úare sufleteasc─â, binecuv├óntarea celui A-Tot-PuternicÔÇŁ.Stoica LASCU